نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني ومعايير القبول النهائي ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنطلاق مؤكد للمرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج والعمرة ومعايير القبول النهائي لمناسك الحج حيث أصدرت وزارة الحج والعمرة بيان بإطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج ١٤٤٢هـ والتي من خلالها يتم التسجيل لأداء المناسك .

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية في المسار الإلكتروني تتم بالطرق الاتية :-

– إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلةالتي تتبعها الشروط والمعايير الموضوعية .

– دخول المتأهل على البوابة الإلكترونية للحج والعمرة والتي سبق وتم التسجيل للتحقق من البيانات الشخصية الخاصة بة ومدي صحتها .

– إستعراض الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها والمعايير المطلوبة من قبل وزارة الحج والعمرة .

– كما أن للمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق لهم تقدم بالتسجيل.

– يتم استعراض الباقات المتاحة علي حسب مطلوبات المتاهل والامكانيات المتاحة لدية وحجز الباقة المناسبة لة.

– إصدار رسوم أجور الخدمات المقدمة والتسجيل والحجز ثم الدفع الإلكتروني عبر نظام سداد من حساب المتأهل الشخصي .

– يصدر تصريح الحج والذي من خلالة تتم عملية الإنتهاء من أعمال التسجيل والمشاركة في الركن الأعظم .

وأكدت وزارة الحج والعمرة على أنه يتم القبول النهائي والذي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

ذلك بحسب ما جرى الإعلان عنه سابقاً في الشروط والضوابط للالتزام بالتسجيل في الحج والعمرة .

قد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إنتهاء فترة التسجيل عبر ‏المسار الإلكتروني لحج ١٤٤٢ لافتة إلى أن عدد المسجلين حتى نهاية تسجيل المرحلة ‏الأولي بلغ خمسمائة وستون ألف .‏

حيث أصبحت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني من أهم العمليات في سياق عمليه الحج والعمرة.

مع التأكيد على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة في مسار حج آمن والاحتفاظ بالضوابط الاحترازية.

آنفا حيث من المصلحة العامة لزوار بيت الله الحرام والمحافظة علي الحالة الصحية العامة.