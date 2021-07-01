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عمر شويل - جدة نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442، تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442، وذلك عبر المركز الوطني للقياس. وتطبيق توكلنا، وينتظر الالاف من الطلاب في المملكة الان والمختبرين في الفترة الثانية معرفة المعدل الذي تم الحصول عليه في اختبار التحصيلي، حيث أنه يعد هو الاساس في الالتحاق بالجامعة، فهو اختبار يقيس مدي ما تم تحصيله خلال السنوات الثلاث من المرحلة الثانوية.

خطوات الاستعلام نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442 عبر قياس وتطبيق توكلنا

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية عبر الموقع الوطني للقياس وذلك من حلال اتباع الطالب الخطوات الآتية:-

1- الدخول على المركز الوطني للقياس.

2- يقوم الطالب بتسجيل دخول للملف الخاص به.

3- يقوم بتحديد خيار النتائج.

4- يقوم بتحديد نوع الاختبار ثم الضغط على أيقونة البحث.

كذلك فقد أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب معرفة النتائج عبر تطبيق توكلنا وذلك من خلال إتباع الخطوات، مجموعة من الخطوات المحددة والتي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، والتي جاءت كالتالي:-

1- تحميل تطبيق توكلنا.

2- القيام بتسجيل الدخول في التطبيق.

3- بعد تسجيل الدخول في التطبيق ستجد أمامك النتيجة بشكل مباشر فور دخول التطبيق وذلك على شكل إشعار.

ما هي أهمية الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية؟

يعد الاختبار التحصيلي أساسياً في التحاق الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في الالتحاق بالجامعة، حيث يلتحق الطالب والطالبة بالكلية وفقاً للمعدل الذي حصل عليه في التحصيلي، كذلك فهناك عدد من الوظائف تشترط حصول الطالب على معدلات معينة في الاختبار التحصيلي، ولهذا فينتظر الطلاب والطالبات معرفة نتائج التحصيلي بشيء كبير من التوتر والترقب، حيث أن المعدل الذي سوف يحصل عليه في الاختبار التحصيلي، هو المحدد الاساسي في الدراسة المستقبلية التي سوف يلتحق بها الطالب في دراسته بالمرحلة الجامعية.

ويتركز الاختبار التحصيلي على ما درسه الطالب في المرحلة الثانوية على مدار الثلاث سنوات فهو يقيس مدي تحصيله على مدي هذه السنوات، وتكون الاسئلة موزعة ما بين نسبة 50% للصف الثالث الثانوي، و30% للثاني الثانوي، و20% للأول الثانوي.