دوت الخليج – جدة : احتفل الأستاذ أحمد عوضه محيميد بزواج إبنه الشاب محمد على كريمة الأستاذ أحمد محمد آل هادي وذلك في منطقة الباحة حضر الحفل عدد من الاقرباء والاصدقاء

واستمع الحضور لعدد من الشيلات التي تم انتاجها للمناسبة

دوت الخليج تبارك للعريس ولوالده هذا الزفاف المبارك , وتتقدم للعريس بخالص التهنئة بالزواج وتقول له … بالرفاه والبنين وزواج سعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد آل محيميد يحتفل بزواج ابنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.