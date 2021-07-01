الاستعلام عن صلاحية الاقامة بدون تسجيل الدخول لبوابة ابشر الالكترونية 1442

صلاحية الإقامة من الخدمات التي وفرتها المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني للمواطنين الوافدين لأراضي المملكة من جميع الأنحاء حيث من المعروف أن السعودية من الدول التي تأتي إليها العمالة من كل مكان، وقد حرصت السعودية خلال الفترة الأخيرة على تقديم جميع الخدمات المتوفرة لديها إلكترونياً حيث أن صلاحية الإقامة تُعد الوثيقة الرسمية لبقاء الوافدين على أراضي المملكة، ومن خلال موقعنا المتميز ثقفني يمكنكم من خلال تلك التقرير الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق موقع ابشر او بدون الدخول إلى الموقع فقط تابعونا خلال السطور القادمة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول عبر ابشر

في الكثير من الأحيان يكون المستعلم لا يمتلك حساب خاص به على منصة ابشر الإلكترونية، حيث من الأفضل أن يقوم المواطن المقيم بمراجعة صلاحية الإقامة الخاصة به كي لا يتعرض لدفع الغرامات، كما أن ابشر توفر العديد من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وللاستعلام عن الإقامة بدون تسجيل الدخول عبر ابشر لتابع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اختر خيار بوابة الأفراد من ضمت الخدمات الإلكترونية المتاحة.

النقر على زر مستخدم جديد.

كتابة رقم الإقامة وتحديد تاريخ الاستعلام.

إدخال رمز التحقق والنقر على زر التالي.

وسوف يظهر لك على الفزر كافة المعلومات الخاصة بالمقيم منها تاريخ انتهاء الإقامة.

قد يهمك قراءة .. هُنا موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442

وعلى حسب القوانين التي أصدرتها المملكة العربية السعودية انه يتم منح الشخص الأجنبي مدة إقامة مدتها عام واحد وذلك مقابل الاستمرار وعند انتهاء الإقامة يتم عمل تجديد للرخصة سنوياً بعد إتمام دفع رسوم السفر بشرط عدم تجاوز مدة تجديد نفس الرخصة ثلاث مرات، حيث يتم عمل الإقامة للوافدين والتي تتمثل في الزوجة، الأولاد الذين لم يتجاوزوا عمر ال 18 عام أما في حالة تجاوز ذلك السن يتم عمل رخصة مستقلة لتلك الأولاد سواء كانوا بنات أم ذكور.