قرض للمتقاعدين براتب 2000 ريال فقط بمبلغ 500 ألف ريال وبأطول فترة سداد

تمويل شخصي للمتقاعدين بقيمة 500 ألف ريال سعودي وبراتب 200 ريال فقط، حيث يقدم هذا التمويل من بنك سامبا المعروف داخل أراضي المملكة السعودية بأنه يقدم اهم التمويلات الشخصي المختلفة التي يبحث عنها المواطنين، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا، أحكام التمويل التي قام البنك بتحديدها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي كما نوضح المزايا التي يمتلكها التمويل المقدم من بنك سامبا.

مزايا التمويل الشخصي التقاعدي

يقدم التمويل الشخصي التقاعدي من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية افضل تمويل شخصي للمتقاعدين والتي يمتلك العديد من المزايا التي تفيد المواطن وتجعله اكثر حماس للتقديم علي التمويل الشخصي التقاعدي، والتي سوف نوضح المزايا كالتالي:

التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا السعودي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل التقاعدي المقدم براتب 2000 ريال فقط. التمويل يصل إلي 500 ألف ريال سعودي، فقد يكون المبلغ المقدم قيم يستطيع العميل منه اقامة عمل مشروع خاص به أو شراء فيلا أو منزل. التمويل المتقدم لجميع المواطنين المتقاعدين بالمملكة سواء السعودي أو المقيم.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي التقاعدي

يوجد بعض الشروط اللازم توافرها لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا السعودي للمتقاعدين، فقد يتم الحصول علي التمويل بكل سهولة ويوفر البنك سرعه الإجراءات ويحصل العميل علي التمويل فوري إذا توافقه جميع الشروط التي قام البنك بتحديدها.

العميل المتقدم لا بد أن يقل عمره عن أربعين عاما وذلك لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. الراتب الشهري للعميل المتقدم يلزم أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي. يجب أن يكون العميل المتقدم المتقاعد مشترك في المؤسسة العامه للتقاعد.

المستندات المطلوبة عند التقديم علي التمويل التقاعدي

حدد البنك بعض الأوراق التي يستلزم احضراها عند التمويل الشخصي التقاعدي وذلك من اجل أن يم الموافقة علي التمويل الشخصي والتي تحتوي علي: