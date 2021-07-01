نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط برنامج دعم الريف في السعودية وشروط دعم صغار المزارعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط برنامج دعم الريف في السعودية الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية اهتماما منها بدعم وتطوير القطاع الزراعي الريفي ورفع المستوى المادي والاجتماعي لصغار المزارعين عبر برنامج دعم الريف القائم علي مجالات كثير زراعية وحيوانية ويمكن تحقيق ذلك من خلال رابط دعم الريف من أجل الحصول المستفيد على عدة مميزات منها رفع كفاءة الإنتاج الزراعي كما شمل رابط دعم الريف السعودي أنشطة عديدة اخرى منها صغار مزارعين الثروة السمكية وتربيه المواشي وتقديم أفضل التطورات الزراعية للحصول على أجود المحاصيل الزراعية لتربية المواشي كل هذا من أجل تحقيق الخطة المستقبلية الموضوع لعام 2030.

رابط برنامج دعم الريف السعودي لصغار المنتجين الزراعيين

أطلقت الجهات المعنية في المملكة برنامج دعم الريف السعودي من أجل خدمة مستفيدي الدعم وذلك عن طريق التقديم و التسجيل وكتابة بياناتهم وتقديم كل ما يثبت احقيتهم في هذا الدعم من اجل تنمية أعمالهم الزراعية بكافة أشكالها وقد أطلقت هذه المبادرة في كل أنحاء المملكة ويرجع ذلك حسب الموارد الطبيعية والزراعية التي تتميز بها كل منطقة وعدد سكانها.

شروط برنامج دعم الريف لصغار المزارعين

لكي يتمكن المستفيد ويصبح تابع لبرنامج دعم الريف للمزارعين بالسعودية يجب توافر عدة شروط في المستفيد و هي كالاتي:-

يجب أن يكون المستفيد للتقديم في برنامج الدعم سعودي الجنسية سواء كان ذكرا أو انثي أو حاملة بطاقة التنقل من الجنسين. يشترط على طالب الدعم أن يكون من المزارعين الذين قاموا بعمل حرفة الزراعة من قبل وقائم علي العمل بها وقت تقديم الطلب. أن يقل راتب المتقدم عن 60 ألف ريال سعودي. ألا يكون المتقدم يعمل بأي وظيفه في القطاع العام أو القطاع الخاص. يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 21 عام. ألا يزيد عدد مجموع برنامج الدعم المالي المباشر المستفاد عن ثلاث برامج. يشترط ألا يتجاوز مجموع أجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سعودي سنويا لجميع البرامج. يجب الالتزام بتطابق كافة الشروط الصحية والفنية التي اعلن عنها برنامج الدعم الريفي. تسجيل كافة البيانات الشخصية بالكامل عبر المنصة الخاصة ببرنامج دعم الريف. تقديم كافة الأوراق والوثائق التي تسبق أحقييه المتقدم في الدعم بأنه مواطن تابع للمملكة العربية السعودية و أنه يعمل بحرفة الزراعة. عند استيفاء كل الشروط على مقدم الطلب يجب رفعها على المنصة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريف. يجب حصول الأسر المقدمة على طلب الانضمام الى برنامج الدعم الريفي على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التقديم على برنامج دعم الريف السعودي

لقد أتاحت وزارة الزراعة بالمملكة التقديم للحصول على الدعم من خلال الخطوات الأتية:-