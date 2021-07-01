اليوم موعد نزول نتائج درجات التحصيلي ١٤٤٢ الفترة الثانية على رابط مركز قياس وتطبيق توكلنا

موعد نزول نتائج درجات التحصيلي ١٤٤٢ الفترة الثانية بعد إعلان نتيجة اختبار التحصيلي للفترة الأولى، هذا ومع تحديد موعد إعلان وظهور نتيجة الاختبار التحصلي، وذلك وفق الجدول الزمي الذي أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب ومركز قياس الوطني، هذا وقد أعلنت مركز قياس غن طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي إلكتروني وذلك صباح اليوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو 2021، الموافق 21 من شهر ذي القعدة 1422، ومع بزوغ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، فقد تنامى وتعاظم البحث من قبل طلاب الثانوية العامة بعموم مناطق المملكة، وذلك عن رابط استعلام نتائج التحصيلي ١٤٤٢، الفترة الثانية، وذلك عن طريق رابط موقع مركز القياس الرسمي، حيث يمكن البحث والاستعلام برقم الهوية الوطنية للطلاب، ويجب أن ننوة إلى أم الاستعلام عن نتائج التحصيلي للفترة الثانية متاح أيضا من خلال تطبيق توكلنا على أجهزة المحمول الذكية.

موعد نزول نتائج درجات التحصيلي ١٤٤٢ الفترة الثانية

وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات التحصيلي تُعد من الأختبارات الأساسية والواجب اجتيازها من قبل حاملي شهادات الثانوية العامة، فهي واجبة للالتحاق بالجامعات والكليات السعودية المعتمدة، وتقوم تلك الاختبارات بقياس مدى التحصيل الذي حصل علية الطالب، وقياس المهارات الأساسية الخاصة بالطلاب، تمهيدا لالتحاقهم بالجامعات، حيث تشترط الكليات والجامعات بالمملكة الحصول على درجات معينة في الاختبار التحصيلي، وذلك للقبول بتلك الجامعات والكليات.

كيغية الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية

أولاً الدخول على موقع قياس الإلكتروني الرسمي

تسجيل دخول على حساب الطالب أو الطالبة.

الضغط على أيقونة النتائج.

تحديد نوع الاختبار.

الضغط على أيقونة بحث.

ما هو الاختبار التحصيلي 1442 وما الهدف منه

الاختبار التحصيلي يعد من أهم الاختبارات التي تشترط الجامعات والكليات المعتمدة بالمملة اجتياز تلة الاختبارات، بل والحصول على دراجات محددة، وهو بمثابة قياس مدى القدرة الاستعبيابية للطلاب، ومدى تحصيلهم الدراسي، والقدرات المهارية لكل طالب،

ويعد بمثابة قياس تحصيل الطلاب خلال فترة دراستهم بالمرحلة الثانوية بفروعها العلمية أوالأدبية.

تمنح تلك الاختبارات التعرف على القدرات الدراسية للطلاب، وذلك لاختيارهم التخصص المناسب لهم بالجامعات والكليات.

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وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان عن الفترة الأولي الخاصة باختبار التحصيلي وذلك يوم الخميس الماضي 7 ذي القعدة 1442، الموافق 17 يونيو 2021، أما عن نتيجة الفترة الثانية لختبار التخصيلي، فقد أعلنها المركز الوطني للقياس وذلك للبنين وللبنات، فقد تحدد لنتيجة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية صباح اليوم الخميس 21 ذي القعدة 1442، وهو الموافق الأول من شهر يوليو 2021.