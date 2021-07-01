شروط تملك العقار لغير السعوديين أحد أكثر الأمور التي يبحث عنها المقيمين، حيث يقوم الكثير من الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن معرفة جميع شروط التقديم لتملك أي عقار داخل المملكة، واتجهت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة إلى السماح للوافدين بشراء الأراضي أو العقارات وذلك لزيادة الاستثمارات وتنمية الاقتصاد داخل المملكة.

شروط تملك العقار لغير السعوديين

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي تمكنهم من تملك

أي عقار في السعودية وهذه هي الشروط المطلوبة:

أولا: أن يكون الوافد المقيم له عمل داخل المملكة العربية السعودية وحاصل على رخصة للعمل في أي

نشاط حرفي أو مهني.

نشاط حرفي أو مهني. ثانيا: أن يكون الحد الأدني لقيمة العقار الذي يريد الحصول عليه ثلاثين مليون ريال سعودي، وهذا هو

الرقم المطلوب.

الرقم المطلوب. ثالثا: أن يحصل المقيم الوافد غير الحاصل على الجنسية السعودية على موافقة معتمدة لتملك العقار من قبل

الجهة المختصة.

الجهة المختصة. رابعا: بعد تملك العقار يجب على الوافد الاستثمار في العقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

خامسا: يجب على الوافد المقيم إذا أراد الحصول على عقار أو سكن خاص به أن يقوم بالحصول على موافقة خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

سادسا: لا بد للوافد الذي يريد الحصول على عقار أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية السعودية.

سابعا: لا يمكن لأي وافد غير حاصل على الجنسية السعودية تملك أي عقار داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

نظام تملك العقار الجديد

تحاول المملكة العربية السعودية تغيير العديد من القوانين القديمة لمواكبة التطور الذي يحدث في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز تلك التطورات هي تملك الأجانب العقارات في غير دولتهم، واستجابت المملكة العربية السعودية لهذا الأمر نظرا لكثرة أعداد الوافدين فيها، وستستفيد المملكة من هذا الأمر الكثير من النمو الإقتصادي والعائد المادي الكبير، كما سينمو فيها عدد المستثمرين وهذا أيضا يمثل دافع اقتصادي كبير، وقد وضحنا لكم في هذا المقال جميع شروط تملك العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية لغير الحاصلين على الجنسية السعودية.