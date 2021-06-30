نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية حساب المواطن يوليو 2021 صدرت الأن.. الرابط وخطوات الإستعلام وتفاصيل الدفعة السابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهلية حساب المواطن يوليو 2021 حيث أنه تم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 44 لبرنامج الدعم حساب المواطن عن شهر يوليو، وذلك لجميع المواطنين الذين قد أتموا جميع الخطوات المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة منه.

تقرير حساب المواطن عن الدفعة السابقة رقم 43

جدير بالذكر أن حساب المواطن قد قام بإيداع قيمة المبالغ المستحقة من الدعم لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الأهلية عن الدفعة 43، وكانت قيمة المبالغ الإجمالية التي قام حساب المواطن بإداعها فى حسابات المواطنين المسجلين بالبرنامج حوالي مليار وتسعمائة مليون ريال سعودي مخصص لدعم شهر يونيو للمسجلين بالبرنامج والتي كانت أوراقهم مكتملة.

وكان عدد المستفيدين من البرنامج فى الشهر السابق عن الدفعة 43 قد وصل حوالي 10.5 مليون مستفيد وتابع، أما عن قيمة التعويضات التي قام البرنامج بدفعها بأثر رجعي عن الدفعة المستحقة لشهر يونيو للدفعة 43 وصل قيمته 39 مليون ريال سعودي.

ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ المدفوعه من قبل البرنامج للمسجلين به منذ إنشائه هو مبلغ 97.7 مليار ريال سعودي منهم 773 مليـون ريال سعودي قيمة التعويضات عن دفعـات سابقة.

الإستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يوليو الدفعة 44

صدرت الأن نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يوليو 2021 الدفعة 44، ويمكنك التحقق من الأهلية من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي الرابط المخصص لذلك وهو الإستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن شهر يوليو الدفعة 44 إضغط علي قائمة “دراسة الأهلية” قم بإختيار زر “دراسة الأهلية” الأن سيقوم النظام بعرض نتائج الأهلية الخاصة بك

وصرح المتحدث الرسمي لحساب المواطن سلطان القحطاني أن نسبة 77% من المستفيدين قاموا بالحصول علي الدعم في دفعة يونيو، وقد وصل متوسط الدعم للأسرة الواحدة مبلغ 1054 ريال سعودي.

بينما قد تعدي عدد أرباب الأسر عدد 2 مليون رب أسرة مقسمين مابين نسبة 93% مستفيد وعدد التابعين كان أكثر من 8.2 مليون.

بينما كان عدد الافراد المستقلين المتوافقين مع المعايير والشروط المحددة للإستحقاق أكثر من 159 ألف مواطن، ممثلين نسبة 7% من العدد الكلي للمستفيدين الأساسيين.

حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن

قام حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بأنه يتيح لرب الأسرة أو المستفيد الأساسي من حذف أفراد تابعين له حسبما يشاء، ولكن لا يجب عليه حذف الزوجة، حيث أن عملية حذف الزوجة يؤثر على أهلية المستفيد وعلي موقف إستحقاقه من دعم برنامج حساب المواطن.