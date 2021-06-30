نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اعلان نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٢ تفاصيل وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنقلات المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اعلان حركة النقل الخارجي ١٤٤٢ بالمملكة السعودية على رابط موقع نظام نور بحساب المُعلم، وكذلك على نظام فارس، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أن إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات سيتم يوم الخميس 21 ذو الحجة 1442، الموافق 1 يوليو 2021، وذلك وفق الجدول الزمني المُعلن سابقاً، حيث تسعى وزارة التعليم بالمملكة للم شمل أسر المُعلمين والمعلمات حتى تستقر المنظومة التعليمية بالمملكة، هذا وقد صرحت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال التظلمات الخاصة بنتائج النقل الخارجي فور إعلان النتائج، ويستمر باب تقديم التظلمات لمدة 7 أيام، على أن يُغلق باب استقال التظلمات يوم الأربعاء 27 ذو القعدة 1442، الموافق 7 يوليو 2021، بعدها سيتم فحص ودراسة التظلمات

موعد اعلان حركة النقل الخارجي الاستعلام عن نتيجة تنقلات المعلمين على نظام فارس

وبعدا يتم اعتماد نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28 ذو القعدة، ويتبع ذلك فترة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً، وإخطار الإدارات التعليمية بتلك النتائج، وفي النهاية يتسلم المُعلمين والمعلمات المقبولة طلبات نقلهم أعمالهم في مواقعهم الجديدة.

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي بوزارة التعليم السعودية

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع عريض من المُعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي والذين قاموا بتسجيل طلباتهم يترقبون موعد إعلان نتائج النقل الخارجي، هذا وقد أعلنت وزارة التعليم أنها ملتزمة بالجداول الزمنية التي أعلنتها بخصوص التنقلات سواء كانت داخلية أو خارجية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية تقوم سنويا بحركة تنقلات بين المعلمين والمُعلمات، وذلط وفق شروط وضوابط مُعلنة، وذلك في سعي الوزارة في لم الشمل وتحقيق رغبات من تنظبق عليهم الشروط من المُعلمين والمُعلمات، وتشرف الوزارة بشفافية مُطلقة على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442، على أن تتوافق إجراءات النقل تسديد احتياج الإدارات التعليمية بكافة المناطق من الكوادر التعليمية، هذا وقد أكدت وزارة التعليم إلى أن حركة النقل الخارجي والداخلي الهدف منها تهيئة البيئة المُثلى لمنسوبيها من المُعلمين والمُعلمات، وذلك بما يُعزز الأثر الإيجابي على العملية التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي بحساب المعلم في نظام نور المركزي

تسحيل الدخول على رابط موقع نظام نور بحساب المعلم.

الدخول على قسم شؤون المعلمين.

اختيار الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للعام 1442.

خطوات طلب الغاء رغبات النقل للمعلمين

وتجدر الإشارة إلى أنوزارة التعليم بالمملكة قد اتخذت ما يلزم من آليات لإجراءات النقل الخارجي والذخلي لهذا العام، وذلك من خلال رابط موقع نظام فارس، ولا يلزم لتسجيل طلبات النقل سواء داخلي أو خارجي تحديث بيانات المعلمين والمعلمات، وكل ما يلزم هو تأكيد تلك البيانات فقط، وذلك من خلال اعتماد الإقرار الإلكتروني فقط، ودون الحاجة لطباعة استمارة النقل.