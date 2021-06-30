نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقة سوا شير ١١٠ | طريقة التفعيل من stc الاتصالات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقة سوا شير ١١٠ من أهم عروض الباقات المميزة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية stc لجميع عملائها كل فترة والتي تناسب جميع الاحتياجات المختلفة للمشتركين، وتلك الباقة التي استحوذت على إعجاب الكثير من المشتركين في خدمة باقات سوا، ويرجع ذلك إلى أنها تتيح عدد كبير من المميزات للمستخدمين، كالحصول على ضعف قيمة الرصيد وكذلك العروض الخاصة بخدمة الإنترنت والسوشيال ميديا بالإضافة إلى تقديمها عروضا على الرسائل النصية القصيرة.

باقة سوا شير ١١٠

باقة سوا شير 110 من STC مكالمات وإنترنت من أهم العروض المميزة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية STC، والتي تعد من أهم الباقات التي تقدمها الشركة؛ باقة سوا شير وهي باقة مقدمة بسعر 110 ريال سعودي فقط، وتقدم لجميع لمشتركين بها عدد غير محدود من المكالمات من رقمك إلى أي رقم آخر داخل نفس الشبكة، وتعد الباقة من أفضل العروض التي تتناسب مع جميع الفئات والتي تتماشي مع خدمة كمل سوا المقدمة من شركة اس تي سي، ومن خلال المقال سوف نتعرف على مميزات خدمة سوا 110 وكيفية تفعيل هذه الخدمة.

مميزات باقة سوا شير ١١٠

تتميز باقة سوا شير 110 المقدمة من شركة الاتصالات السعودية stc بالعديد من المتميزات التي قد تجعلها أحد أهم الباقات التي يريد جميع العملاء للاشتراك بها، ومن أهم تلك المميزات:

يعتبر عرض سوا 110 من أفضل الباقات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية STC، حيث يشكل العرض مجموعة متعددة من الباقات المتنوعة التي تتناسب مع جميع متطلبات العملاء المشتركين.

لا تتكلف باقة سوا 110 أكثر من 110 ريال سعودي فقط، وسوف تستمتع بجميع مميزات باقة سوا 110 خلال شهر كامل من تاريخ الاشتراك أو التجديد.

تقدم باقة سوا 110 إلي جميع عملائها 500 دقيقة اتصال داخل شبكة الاتصالات السعودية stc.

توفر أيضاً باقة سوا 110 لعملائها جميع خدمات الإنترنت فتمنح العميل 5 جيجابايت و 5 جيجابايت أخري من أجل خدمة STC Wifi و في الإجمالي 10 جيجابايت بيانات صالحة للاستخدام طوال الشهر.

تعتبر باقة سوا 110 من الباقات المتميزة التي تقدم للعميل العديد من المميزات مقابل أقل تكلفة مادية ممكنة، كما تقدم شركة الاتصالات العديد من الباقات التي تعطي للعميل عدد لا محدود من الدقائق خلال الشهر.

طريقة تفعيل باقة سوا شير 110

في حالة رغبة العميل في تفعيل باقة سوا شير 110 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم خدمة العملاء 900 ، وتكتب بالرسالة رمز تفعيل خدمة سوا 110، وهو 5554 .

، وتكتب بالرسالة رمز تفعيل خدمة سوا 110، وهو . يمكن أيضًا الاشتراك في باقة 110 من خلال تحميل تطبيق My STC، على الهاتف المحمول الخاص بك، ويمكنك الدخول إلى التطبيق والاشتراك في الباقة من خلال تفعيل الباقة باستخدام رمز الاشتراك 5554 .

. إما في حالة الرغبة في التعرف على المزيد من الباقات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية STC، يمكنك إرسال رسالة نصية مكتوب بها 8000 إلى رقم خدمة العملاء الموحد 900 .

إلى رقم خدمة العملاء الموحد . وفي حالة رغبتك في أن تهدي تلك الباقة إلى أي رقم آخر على نظام الفاتورة، يمكنك فعل ذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم 77220 ومن بعدها الضغط على مسافة ومن بعدها رقم سوا الذي ترغب في إهداء الباقة له ثم تقوم بإرسالها إلى الرقم 900.

باقات سوا stc الشهرية

توفر شركة الاتصالات السعودية العديد من الباقات المميزة التي أتاحتها خدمة سوا اس تي سي بشكل شهري لجميع العملاء المشتركين في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح لجميع المشتركين بالباقات خدمة التمتع بها طوال شهر الاشتراك، وهذه الباقات المميزة يمكن تفعيلها بكل سهولة من خلال الأكواد الخاصة بكل باقة للتفعيل، ومن أهم باقات سوا مكالمات وإنترنت الشهرية ما يأتي:

العرض السعر السعر مع الضريبة المكالمات داخل الشبكة البيانات سوشال الصلاحية للاشتراك ستار 220 ريال 253.0 ريال لامحدود 100 جيجا لامحدود 4 أسابيع أرسل 7220 إلى 900 بوست 160 ريال 184.0 ريال لامحدود 30 جيجا لامحدود 4 أسابيع أرسل 7160 إلى 900 شير 110 ريال 126.5 ريال لامحدود 10 جيجا 15 جيجا 4 أسابيع أرسل 7110 إلى 900 لايك 65 ريال 74.75 ريال 500 دقيقة 4 جيجا 5 جيجا 4 أسابيع أرسل 7065 إلى 900 30 30 ريال 34.5 ريال 200 دقيقة 1 جيجا 1 جيجا 4 أسابيع أرسل 7030 إلى 900 30 دولي 30 ريال 34.5 ريال 30 دقيقة صالحة للاستخدام دوليًا لـ8 دول ومحليًا لجميع الشبكات 1 جيجا 1 جيجا 4 أسابيع ارسل 8115 إلى 900

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال بعد أن قمنا بتقديم جميع المعلومات المطلوبة عن عرض باقة سوا 110، وهو من أفضل العروض المتميزة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية STC لعملائها، وذلك من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات جميع العملاء الكرام، كما تحرص على تقديم الباقات التي تتناسب مع كافة فئات المجتمع.