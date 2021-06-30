خطوات نقل القرض العقاري لشخص أخر والشروط المطلوبة

نقل القرض العقاري لشخص أخر من الخدمات المصرفية التي يبحث عنها الكثيرين حيث أن إجراءات بيع العقار المرهون من الخدمات الجديدة. تُمنح القروض العقارية من أجل تسهيل امتلاك العقار والوحدات العقارية يدفع المصرف قيمتها ويسدد المقترض المبلغ على هيئة أقساط شهرية.

شروط نقل القرض العقاري لشخص آخر

حتى يتم التنازل عن القرض العقاري من شخص لآخر لابد من توافر الشروط على النحو الآتي:

ينبغي أن يعمل الشخص موظف.

التنازل يكون للأقارب من الدرجة الأولى.

لابد من توافر المستندات المطلوبة مثل طلب لجنة الدراسة.

صورة من البطاقة الهوية الوطنية للشخص الذي تريد التنازل له.

إثبات مكان المسكن والوظيفة.

تقديم بيان دخل خاص بالشخص الذي تريد التنازل له وعمل تحويل راتب له.

كشف حساب لأخر ثلاث أشهر تم دفع القرض فيهم.

شروط التنازل عن القرض العقاري لأقارب الدرجة الأولى

في حالة التنازل للأخ أو الابنة أو الأب أو الابن لابد من أن يكون أكبر من 21 عام.

لو كان الأخ أو الابن غير متزوج يجب أن يكون العمر أكبر من 24 عام.

لو تم التنازل للابنه أو الأخت لابد أن يكون مر على وفاة الزوج أو الطلاق عامين.

الأخت أو الابنة التي لم يسبق لها الزواج لا يقل عمرها عن 40 عام.

المستندات والأوراق المطلوبة لنقل القرض العقاري

تقديم استمارة لجنة دراسة طلب وتعبئة النموذج.

صورة بطاقة الهوية الوطنية للمقترض.

تقديم تعريف من العمل موضح إثبات العمل الذي يتم نقل القرض عليه.

تعبئة نموذج إقرار سمة الخاص بالشخص الذي تريد تحويل القرض عليه.

تقديم تعريف الراتب للشخص الذي تريد التحويل عليه.

كشف حساب لأخر 3 أشهر خاصة بالشخص الذي تريد تحويل القرض عليه.

في حالة وجود دخل شهري إضافة لابد من تقديم المستندات والأوراق الخاصة به.

خطوات نقل القرض العقاري لشخص أخر