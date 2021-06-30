نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر للتوظيف الإلكتروني… رابط وشروط التقديم للوظائف في المقال التالي

أبشر للتوظيف الإلكتروني، نقدم لكم رابط وشروط التقديم للوظائف عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني، كما نقدم لكم نظام التوظيف عبر أبشر، والشروط العامة للقبول في وظائف أبشر، أبشر للتوظيف هو عبارة عن منصة إلكترونيه تم الإعلان عنها بواسطة وزارة الداخلية في السعودية، وذلك من أجل تحقيق المملكة لأعلى استفادة ممكنه من الوظائف العسكرية المتوفرة لديها، كما أنها توفر لعدد مهول إمكانية الاستفادة من القطاعات والمصالح عبر المنصة الإلكترونية لأبشر مثال على ذلك: وظائف المديرية العامة للسجون.

وأيضاً وظائف المديرية العامة للجوازات.

ووظائف المديرية العامة للدفاع المدني.

والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأيضاً المديرية العامة لحرس الحدود؛ وأمن المنشآت العامة.

ووظائف كلية الملك فهد الأمنية.

ومديرية الأمن العام بالمملكة.

والعمل في ديوان وزارة الداخلية.

والمديرية العامة للمباحث بالسعودية.

زيادة على ذلك وظائف وحدة التحريات المالية.

والتعيين في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

والعمل مع قوات الأمن الخاص.

أيضا وظائف مركز المعلومات السعودي الوطني.

وكذلك القيادة العامة لأمن الطيران.

ووظائف المديرية العامة للشئون الفنية.

أيضا القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في المملكة.

علاوة على ذلك العمل في رئاسة الاستخبارات العامة.

بالإضافة إلى ذلك عدد كبير من القطاعات التي يمكنك الاستفادة منها عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني، وذلك بالشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية بالمملكة للتقدم. شروط ورابط التقديم في وظائف أبشر للتوظيف الإلكتروني: أولاً على المتقدم الدخول لرابط موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني وأن يكون حاملاً للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ثانياً يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج حدود المملكة.

ثالثاً يجب مراعاة أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما يجب التأكد من أنه لم يسبق له التعيين في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون قد تم طرده من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

رابعاً يجب على المتقدم لوظائف أبشر للتوظيف الإلكتروني الاهتمام بأن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم على الوظائف.

خامساً أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

سادساً يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية وهذا بالنسبة للرجال.

سابعاً يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من خلال وزارة التعليم مع التأكد من التصديق عليها.

في النهاية يتم استبعاد جميع المتقدمين ممن يوجد لديهم اختلاف في بيانات التسجيل وذلك تبعاً للشروط المعتمدة، فيجب مراعاة أن تملئ جميع الخانات بمنتهى الدقة. الوسوم عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف الإلكتروني... رابط وشروط التقديم للوظائف - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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