نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442؛ تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج حركه النقل الخارجي 1442 وهو يوم الخميس 21 ذي القعدة الموافق 1 يوليو 2021، لذلك زاد البحث من قبل المعلمين والمعلمات الذين يرغبون في النقل عن رابط النتائج للاستعلام عنها فور ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1442

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج حركه النقل الخارجي غداً الخميس 21 ذي القعدة وذلك من خلال رابط نظام نور التعليمي.

طريقة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

يمكن للمعلمين والمعلمات الذين قاموا بالتقديم في حركه النقل الخارجي الاستعلام عن نتائج حركه النقل من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة نور وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة نور الإلكتروني. تسجيل البيانات بدقة. النقر على أيقونة خدمات شؤون المعلمين. ثم الضغط على نتائج حركة النقل الخارجي. يتم ظهور النتائج الخاصة بالمتقدم.

تحديث البيانات في نظام نور عن طريق المعلم

يستطيع المعلمين تحديث البيانات الخاصة بهم في نظام نور عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع منصة نور التعليمية. الضغط على إضافة طلب تعديل البيانات. سيتم ظهور البيانات الحالية في حالة إن كنت تريد تعديلها، قم بتعديل الجملة التي بها أخطاء إملائية في الجانب الأيسر للرسالة الجديدة. الضغط على حفظ. ثم الضغط على إرفاق مستند للتحقق من البيانات المعدلة. الضغط على حفظ بعد تحميل المستند. ثم النقر على إعلان لقبول طلب تعديل البيانات. النقر على نعم بعد رسالة التأكيد. سيتم ظهور رسالة توضح نجاح طلب التعديل.

ما هي خدمات نظام نور الإلكتروني

يُعد نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية التي تقدم العديد من الخدمات هامة للتعليم منها:

يعمل على ربط وتحقيق تواصل بين الطالب وولي الأمر والمعلم. كما أنه يساعد على تسجيل الطلاب في الدروس التعليمية. يساعد أولياء الأمور والطلاب على الحصول على الشهادات الدراسية. كما أنه يوفر طباعة الشهادات وكذلك طباعة إشعار مستوى الطفل.

وبهذا نكون قدمنا لكم رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1442، تحديث البيانات في نظام نور عن طريق المعلم، ما هي خدمات نظام نور.