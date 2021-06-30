نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1443 في المقال التالي
الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1443 من أبرز الخدمات التي يبحث عنها المستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية. فيقدم بنك التسليف في الوقت الحالي خدمة الإعفاء من دفع أقساط القروض لمن لا تسمح ظروفهم بالسداد في هذه الفترة. وسوف نوضح ذلك وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة في السطور المقبلة.
الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1443
يقدم بنك التسليف مجموعة من القروض للمواطنين في المملكة بهدف التحسين من حياة المواطن السعودي مثل قروض الزواج وقروض إقامة المشاريع بهدف تقديم المساعدة لفئة محدودي الدخل ويمكن اتباع الخطوات على النحو الآتي للاستعلام عن إعفاء بنك التسليف :
- الولوج إلى موقع بنك التسليف.
- قم بالنقر على خدمة الأفراد ثم اختيار منتجات الأفراد.
- ابحث عن التقارير الطبية الخاصة بالإعاقة أو شهادة الوفاة أو ما يفيد عدم قدرتك على سداد أقساط القروض.
- في حالة الوفاة لابد من ذكر سبب الوفاة والسبب في طلب الإعفاء.
- يضع البنك الأولوية لمن يعاني من الإعاقة والمتوفين ولذوات الدخل المنخفض.
شروط إعفاء بنك التسليف
- أن يكون الراتب لمقدم الإعفاء أقل من 10 ألاف ريال.
- أن يكون الشخص سدد كافة الأقساط وليس عليه أن تأخير في سداد الأقساط السابقة.
- يكون عمر المتقدم من 25-55 عام.
- أن يكون سعودي الجنسية.
شروط إعفاء المتوفى بنك التسليف
- أن يكون إرث المتوفى أقل من قيمة أقساط القرض حتى يحصل على الإعفاء.
- تقديم الهوية الوطنية للمتوفى وللورثة.
- تقديم كارت العائلة.
- تحديد نوع القرض والأقساط المدفوعة والأقساط المتبقية.
- تقديم كافية بيانات المتوفى الاسم والعنوان الوطني ورقم الهاتف.
- بيان أسماء الشركاء إن وجد.
المستندات والوثائق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف
- تقديم مستند رسمي يُثبت عدم القدرة على سداد بقية الأقساط.
- تقديم شهادة طبية توضح حالة المقترض الصحية وكذلك التحاليل والتقارير الطبية.
- تقديم مستند رسمي يوضح حالة المقترض المعيشية المتدنية.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.
- كارت العائلة.
- يتم توقيع كل المستندات برقم الهوية الوطنية.
الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف
- الدخول إلى موقع بنك التسليف.
- تسجيل الدخول للصفحة الرئيسية .
- الدخول للصفحة الشخصية للمقترض تظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بالقرض كنوعه وتاريخ الحصول علية وقيمة الأقساط.
- بعد النقر على القرض سوف يظهر لك بقية الأقساط المتبقية عليك وموعد السداد.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.