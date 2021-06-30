الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1443 من أبرز الخدمات التي يبحث عنها المستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية. فيقدم بنك التسليف في الوقت الحالي خدمة الإعفاء من دفع أقساط القروض لمن لا تسمح ظروفهم بالسداد في هذه الفترة. وسوف نوضح ذلك وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة في السطور المقبلة.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1443

يقدم بنك التسليف مجموعة من القروض للمواطنين في المملكة بهدف التحسين من حياة المواطن السعودي مثل قروض الزواج وقروض إقامة المشاريع بهدف تقديم المساعدة لفئة محدودي الدخل ويمكن اتباع الخطوات على النحو الآتي للاستعلام عن إعفاء بنك التسليف :

الولوج إلى موقع بنك التسليف.

قم بالنقر على خدمة الأفراد ثم اختيار منتجات الأفراد.

ابحث عن التقارير الطبية الخاصة بالإعاقة أو شهادة الوفاة أو ما يفيد عدم قدرتك على سداد أقساط القروض.

في حالة الوفاة لابد من ذكر سبب الوفاة والسبب في طلب الإعفاء.

يضع البنك الأولوية لمن يعاني من الإعاقة والمتوفين ولذوات الدخل المنخفض.

شروط إعفاء بنك التسليف

أن يكون الراتب لمقدم الإعفاء أقل من 10 ألاف ريال.

أن يكون الشخص سدد كافة الأقساط وليس عليه أن تأخير في سداد الأقساط السابقة.

يكون عمر المتقدم من 25-55 عام.

أن يكون سعودي الجنسية.

شروط إعفاء المتوفى بنك التسليف

أن يكون إرث المتوفى أقل من قيمة أقساط القرض حتى يحصل على الإعفاء.

تقديم الهوية الوطنية للمتوفى وللورثة.

تقديم كارت العائلة.

تحديد نوع القرض والأقساط المدفوعة والأقساط المتبقية.

تقديم كافية بيانات المتوفى الاسم والعنوان الوطني ورقم الهاتف.

بيان أسماء الشركاء إن وجد.

المستندات والوثائق المطلوبة لإعفاء بنك التسليف

تقديم مستند رسمي يُثبت عدم القدرة على سداد بقية الأقساط.

تقديم شهادة طبية توضح حالة المقترض الصحية وكذلك التحاليل والتقارير الطبية.

تقديم مستند رسمي يوضح حالة المقترض المعيشية المتدنية.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

كارت العائلة.

يتم توقيع كل المستندات برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف