نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات الرياض وعرض 50/50 ادفع النصف وقسط الباقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات الرياض وعرض 50/50, هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض بالسعودية. حيث يتيح هذا المنتج إمكانية الحصول علي سيارة بخطوات سهلة وبسيطة. حيث تم الإعلان عن إمكانية تمويل لشراء سيارة بتمويل يصل إلي 500,000 ألف ريال سعودي وسط أنظمة سداد مرنة. كما أنه هناك عرض مقدم من البنك خاص بتمويل السيارات, وهو عرض 50/50, حيث إنه يمكن العميل القيام بدفع نصف مبلغ التنويل وتقسيط النصف الآخر, ولكن وضع بنك الرياض بعض الشروط للحصول علي هذا العرض, سيتم تناولها خلال هذا المقال. ويعد بنك الرياض واحد من أهم وأعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية, والذي يقوم بتقديم العديد من المنتجات التمويلية المختلفة التي تناسب الفئات المختلفة بالمملكة العربية السعودية, سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة, لعل منها تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يصل إلي 300 ألف ريال سعودي, وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل تمويل سيارات الرياض وعرض 50/50 وكيفية الحصول عليها.

تمويل سيارات الرياض والشروط للفئات المختلفة

وضع بنك الرياض بعض الشروط الهامة والواجب توافرها لدي العميل, حتي يتمكن من الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

الشروط العامة للحصول علي تمويل شراء سيارات من بنك الرياض

ألا يقل سن العميل الراغب في الحصول علي التمويل عن 21 عاما.

أن يكون الراغب في الحصول تمويل يعمل لدي جهة حكومية أو خاصة.

ألا يقل مدة العمل بجهة العمل عن (3) أشهر عند التقدم للحصول علي التمويل, وذلك لجميع الفئات (السعوديين المحول / الغير محول رواتبهم والمدرجين لدي البنك – السعوديين المحول / الغير محول رواتبهم والغير مدرجين لدي البنك – المقيمين بالسعودية والمحول رواتبهم والمدرجين لدي البنك ), عدا العملاء من المقيمين بالمملكة والغير محول رواتبهم فتكون المدة (6) أشهر علي الأقل.

ألا يقل الراتب الشهري للسعودين المحول رواتبهم والعاملين لدي جهات مدرجة للبنك عن (4000) ألاف ريال سعودي.

ألا يقل الراتب الشهري للسعودين الغير محول رواتبهم والعاملين لدي جهات مدرجة للبنك عن (6000) ألاف ريال سعودي.

ألا يقل الراتب الشهري للمقيمين المحول رواتبهم والعاملين لدي جهات مدرجة للبنك عن (4000) ألاف ريال سعودي.

ألا يقل الراتب الشهري للمقيمين الغير محول رواتبهم والعاملين لدي جهات مدرجة للبنك عن (8000) ألاف ريال سعودي.

ألا يقل الراتب الشهري للسعودين أو المقيمين المحول رواتبهم والعاملين لدي غير جهات مدرجة للبنك عن (6000) ألاف ريال سعودي.

ألا يقل الراتب الشهري للسعودين أو المقيمين المحول رواتبهم والعاملين لدي جهات غير مدرجة للبنك عن (8000) ألاف ريال سعودي.

عرض تمويل 50/50 لشراء سيارة من بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن أمكانية شراء السيارة طبقا لعرض 50/50 المقدم من البنك والخاص بإمكانية دفع نصف المبلغ التمويلي وتقسيط النصف الآخر لمدة (24) شهر ولكن بعد تطبيق الشروط الآتية:

مبلغ تمويلي من 150 ألف ريال سعودي إلي 500 ألف ريال كحد أقصى.

ألا يقل الراتب الشهري عن (15,000) ألف ريال سعودي للعملاء المحول راتبهم علي البنك.

ألا يقل الراتب الشهري عن (20,000) ألف ريال سعودي للعملاء الغير محول راتبهم علي البنك.

ألا يقل الراتب الشهري عن (30,000) ألف ريال سعودي للعملاء أصحاب الأعمال الخاصة.

وللحصول علي المنتج فيمكن القيام بطلب المنتج إلكترونيا عن طريق الصفحة الرسمية الإلكترونية الخاصة ببنك الرياض.