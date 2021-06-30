دوام العيادات في المستشفيات الحكومية وكيفية حجز موعد

تسعي وزارة الصحة السعودية من خلال تنظيم مواعيد العمل في العيادات والمستشفيات الحكومية التابعة لها بهدف أن تنال رضاء المواطنين وتوفير سبل الراحة التامة لهم، حيث تولي المملكة قطع الصحة اهتمام خاص، حيث تضع اعتبارات الرعاية والاهتمام بالمريض في مقدمة أولوياتها، وقد عملت على تحديد مواعيد العمل بالقطاعات الصحية التابعة لها، حيث يشمل العمل جميع أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة باستثناء يومي الجمعة والسبت فقط، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوضح لكم المواعيد وكذلك كيفية حجز موعد.

دوام العيادات

ويتم تحديد مواعيد العمل من قبل وزارة الصحة، وذلك بهدف ضبط المواعيد المتعلقة بالأطباء والموظفين، حيث تتم المواعيد وفقا للآتي:

يبدأ الدوام الرسمي للعمل في كل من المستشفيات والعيادات الصحية التابعة للوزارة في تمام السابعة والنصف صباحًا.

حيث يستمر العمل لمدة تسع ساعات ونصف، وذلك في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع وعلى فترتين.

أما يوم الخميس فإنه يتم العمل لمدة تصل لتسع ساعات وبتخفيض نصف ساعة، ويكون على فترتين أيضًا، مدّة صباحية وفترة مسائية.

أما بالنسبة لكل من الأطباء الاستشاريين فإن ساعات عملهم اليومية تتراوح ثماني ساعات في اليوم، وذلك من أيام الأحد حتى الخميس.

حيث يكون العمل على فترتين، كما يمكن الاستعانة بهم في أي وقت، وذلك عند الحاجة إليهم، خاصة في بعض الأمور المتعلقة بالطوارئ.

حجز موعد

يمكن للأشخاص الراغبين في إجراء الكشف الطبي سواء عليهم، أو على ذويهم القيام بالحجز الإلكتروني، وذلك قبل التوجه للفحوصات الطبية، حيث يمكنهم الدخول والحجز من خلال موقع وزارة الصحة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :