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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري منتج بيتي من بنك الجزيرة في السعودية ورابط التقديم على القرض العقاري في المقال التالي
يقدم بنك الجزيرة تمويل عقاري منتج بيتي المخصص للعملاء السعوديين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، ويستطيع العميل الحصول على التمويل العقاري بمختلف أنواع السكن إن كان دوبلكس أو فيلا أو قطعة أرض أو شقة، حيث يقدم البنك السيولة النقدية الكافية من خلال تمويل بيتي العقاري على أن تكون الدفعة الأولى ما تصل نسبته لـ 10% من القيمة الإجمالية للعقار، من جهة الثانية يوفر البنك حاسبة التمويل العقاري التي تساعدك على تحديد إن كان يناسبك الإيجار أو الشراء ويعتمد ذلك على مبلغ الإيجار الشهري وعدد السنوات ونسبة المرابحة.
تمويل عقاري منتج بيتي للمواطنين والمقيمين في المملكة
بالنسبة لتكلفة القرض الشهري فيمكن حساب التكلفة من خلال الحاسبة التقديرية للتمويل العقاري في بنك الجزيرة، حيث يمكن تحديد إذا كان من المنطقي أن تشتري منزل أو تقوم باستئجاره بالاعتماد على الإيجار الحالي، وفيما يلي خطوات حساب تكلفة القرض الشهرية:
- أولا يتوجب تسجيل الدخول في حاسبة القرض العقاري ثم بعد ذلك النزول إلى أسفل وكتابة الدخل الشهري كما هو
- وضع إشارة صح على الدفعة الأولى وتحديد النسبة التي يمكنك دفعها
- الانتقال إلى القروض الشهرية والمدفوعات لبطاقات الائتمان وكتابتها كما هي لديك
- تحديد نسبة المرابحة المئوية
- تحديد المدة بعدد السنوات
- يتم الاعتماد عليها بحيث يتم احتساب ربح القرض على أساس هذه البيانات.
ما هي مزايا تمويل بيتي العقاري
- التمويل يصل إلى نسبة 90 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقار
- حجم مبلغ القرض العقاري كبير ويصل إلى ثمانية مليون ريال
- إمكانية تسديد أول قسط بعد ستة أشهر
- هناك إمكانية لتضامن الأقارب بالدرجة الأولى من أجل الحصول على مبلغ تمويل أكبر
- هامش ربح منافس
- هناك إمكانيه لتمويل شراء مسكن أو أرض
- توفر خاصية تأمين التكافل المجاني والمتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية
- التامين على العقار نفسه في حال حدوث حريق أو كارثة طبيعية طيلة فترة التمويل
- مرونة أكبر في تحويل التمويل العقاري من إحدى الجهات الأخرى
- معدل النسبة السنوية يبلغ 4.39 بالمئة متضمنة الرسوم الإدارية والتقييم وتثمين العقار
- الرسوم الإدارية والتقييمية وتثمين العقار تصل إلى 1% من القيمة الإجمالية أو مبلغ 5000 ريال سعودي ، كما يتم إضافة قيمة الضريبة المضافة والتي تبلغ نسبتها 15%.
ما هي شروط تمويل بيت العقاري عبر مصرف الجزيرة
- أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين أو مواطني دول التعاون الخليجي ممن يريدون الحصول على برنامج التمويل العقاري “بيتي”
- توفر تاريخ ائتماني جيد
- حدود الراتب على الأقل 6000 ريال سعودي
- عمر المتقدمين أن يكون 21 عام أو أكثر
- أن يكون الحد الأدنى للمعدل الشهري للدخل في آخر ستة أشهر 20 ألف ريال سعودي على الأقل لأصحاب المهن الحرة
- يجب مزاولة العمل الحالي على الأقل ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص وثلاثة أشهر للعاملين في القطاع شبه الحكومي ودون حد أدنى للعاملين في القطاع الحكومي
- أن يكون صاحب المهن الحرة مزاولا المهنة الحالية على الأقل منذ سنتين.
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