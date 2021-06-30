نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلامات الإلكترونية للمرور عبر منصة ابشر وكيفيه الوصول إلي الخدمات بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلامات الإلكترونية للمرور من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر والتي أعلنت عنها المنصة عبر الصفحة الرسمية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما أعلنت أيضا المنصة حديثا عن الهوية الرقمية و رخصه القيادة الرقمية أيضا والذين يمكن تفعيلهم علي الهاتف واستخدامهم بدل البطاقات الأخري. والآن سوف نقوم من خلال هذه المقالة شرح وتوضيح جميع الاستعلامات الخاصة بالمرور مع شرح وتوضيح كيفيه الحصول علي الخدمات خطوه بخطوه.

الاستعلامات الإلكترونية للمرور عبر ابشر

الاستعلامات الخاصة بالمرور من اهم الخدمات التي عملت علي تقديمها منصة ابشر كما تعمل أيضا المنصة علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية. وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع والمنصات و التطبيقات الرسمية ونظرا إلي تطور وسائل الاتصال بين المواطنين في المملكة.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات الكترونيا من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة والتي تمكن المواطن والمقيم من الاستعلام علي تفاصيل المخالفة عليه أو لاحد أفراد أسرته.

خطوات الاستعلام عن المخالفات

تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن المخالفات الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول للمستخدم في منصة ابشر.

الضغط علي أيقونة خدماتي ثم اختيار استعلامات.

يتم الضغط علي المرور وبعدها اختيار الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

استعلام صلاحيه التامين علي المركبات

تم الإعلان عن خدمه الاستعلام عن التامين للسياره والتي تمكنك من الاستعلام الكترونيا وبكل سهوله. كما تم الإعلان علي مدخلات الخدمة وهي رقم الهوية و رقم اللوحة و الرمز المرئي.

الاستعلامات الإلكترونية عن معلومات رخصه القيادة

كما أعلنت المنصة علي الخدمة والتي تمكنك من معرفه صلاحيه رخصه القيادة للمواطنين أو المقيمين داخل المملكة. كما تم الإعلان عن طريقه الوصول للخدمه والتي نوضحها عبر الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة.

الضغط علي خدماتي ثم استعلامات.

يتم اختيار المرور وبعدها الضغط علي معلومات رخصه القيادة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان أيضا عن كيفيه الاستعلام عن مخالفات الزائرين والوافدين المسجلة عليهم. كما أعلنت المنصة أيضا مدخلات الخدمة ويجب أن تكون المخالفة مسجله داخل المملكة. كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا وهي كالاتي:

تسجيل دخول المستخدم الخاص بالمنصة.

اختيار خدمات استعلاميه.

الضغط علي الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين.

الاستعلام عن مركبه محجوزه

والجدي بالذكر انه تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن مركبه محجوزه اكثر من 340 موقع حجز كما توضح الخدمة أيضا نوع ألمركبة ومكان وتاريخ حجزها. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا عبر الخطوات الأتية: