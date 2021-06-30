مؤسسة جائزة المدينة المنورة تنظم ورشة عمل تحضيرية للدورة السابعة لجائزة الأداء الحكومي المتميز

دوت الخليج – المدينة تنظم مؤسسة جائزة المدينة المنورة يوم غد الخميس 20 ذو القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م ورشة عمل تحضيرية للدورة السابعة لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز بمشاركة عدد من المتخصصين والجهات ذات العلاقة وذلك بمقر المؤسسة.

وتضم ورشة العمل عدداً من الجلسات لمناقشة واستعراض محاور وموضوعات الورشة والتي تشمل مناقشة الجودة والتميز المؤسسي، وعرض مسيرة جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، واستعراض ملخص مرحلة الاستبيانات للجائزة في دورتها السادسة للعام 2020 م، وركائز جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، وتختتم الورشة بجلسة عصف ذهني مع أصحاب المصلحة لطرح محاور الجائزة لدورتها السابعة 2021 م – 2022 م.

ويأتي تنظيم الورشة استمراراً لتحقيق رؤية الجائزة ورسالتها بأن تكون رائدة في مجالها وسابقة في تخصصها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وقياس مستوى رضاهم عن تلك الخدمات، وتحقيقاً لأهداف الجائزة والتي تضم نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الجودة والإبداع والتميّز في العمل المؤسسي، وتحفيز المنشآت الحكومية على تطبيق الجودة والتحسين المستمر لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز وتشجيع التنافس والتعاون وتبادل الخبرات المعرفية بين المنشآت الحكومية، وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إيجاد الوظائف وقنوات الخدمة المناسبة لهم، إضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم الإبداع والابتكار والتميز في مختلف جوانب الحياة في المجتمع.

الجدير بالذكر أن الجائزة قد خصصت فرعين استثنائيين في دورتها السادسة 2020م، وهما التميُّز في إدارة الأزمات والمخاطر، والتميز في العمل عن بُعد، وتم من خلالهما تقويم أداء الجهات المتنافسة في مجالي: العمل عن بُعد، وإدارة الأزمات، وذلك مواكبةً منها للمستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.

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