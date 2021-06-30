الاهلى اون لاين وجميع الخدمات المصرفية والقروض في المملكة العربية السعودية

الاهلى اون لاين، هي من الخدمات الهامة والتي تعتبر من مميزات بنك الاهلى السعودي والذي يقوم بتقديم خدمات هامه وعديده لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويعتبر البنك الاهلى من اهم البنوك داخل الأراضي السعودية لما يقدمه من خدمات مصرفيه وقروض عديده ومتنوعه، وقد تأسس البنك الاهلى التجاري عام 1953 ميلادي وهو من البنوك السعودية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، ومن اهم ما يميز البنك هو توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم خدمات متميزه منها الاهلى أونلاين والذي من خلاله تستطيع معرفة كل تفاصيل الخدمات دون الخروج من المنزل، حيث عند تسجيل الدخول وكتابة كلمة السر يمكن التعرف على أنواع القروض جميعا والتي يتميز بها، وهناك قروض البنك الاهلى والتي تتميز بسهولة الاجرائات وفترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل هذه التفاصيل.

الاهلى اون لاين

يسعى دائما البنك الاهلى التجاري إلى الوصول إلى افضل الخدمات سواء خدمات مصرفيه أو خدمات إلكترونية، ومن ضمن خدماته الإلكترونية هي الاهلى اون لاين والذي من خلاله يمكن الدخول ومعرفة خدمات الأفراد ومصرفية الشركات والاستثمار، ومن خلال خدمة البنك الاهلى اون لاين يمكن معرفة أنواع القروض المقدمة سواء للافراد أو المؤسسات، ويقدم بنك الاهلى خدمة قرض السيارة بنك الاهلى التجاري وهى من القروض الهامة جدا لدى العديد من الأشخاص، وهناك مميزات عديده لقرض السيارة وسوف نتعرف عليه من خلال المقالة.

مميزات قرض السيارة بنك الاهلى

التمويل وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.

عدم الحاجة إلى تحويل الراتب.

التمويل للسعوديين والمقيمين في المملكة.

لا يشترط وجود كفيل غارم.

موافقة مبدئية فورية من الزيارة الأولى.

سرعة الحصول على الموافقات وإتمام الإجراءات.

إمكانية الحصول على السيارة بدون دفعة أولى.

أجرة شهرية ميسره لمدة تصل إلى 5 سنوات.

يصل مبلغ التمويل حتى 500,000 ريال سعودي.

تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير.

ضمان ممتد لمدة 5 سنوات.

خيارات متعدده لإنهاء العقد أو تملك السيارة خلال فترة العقد أو عند نهايته.

إمكانية تأجير ثلاث سيارات كحد أقصى للسعوديين و سيارتين كحد أقصى للمقيمين.

مراكز خدمة ما بعد البيع منتشرة حول المملكة لتلبية احتياجات العميل.

دائما ما يمتلك بنك الاهلى السعودي ثقة عملائه من المواطنين السعوديين والمقيمين، لان البنك الاهلى يقدم خدمات متميزه وعروض هائله تناسب احتياجات العميل، وهو دائما ما يسعى إلى مواكبة البنوك العالمية والعربية أيضا، واهم ما يتميز به البنك هو خدمة الاهلى اون لاين.