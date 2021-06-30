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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف reef gov sa لربات البيوت والاسر المنتجة وشروط التسجيل في المقال التالي
التسجيل في دعم ريف يعتبر من بين البرامج الهامة للرؤية الجديدة لعام 2030، والمفعل بهدف تمكين الأسر الريفية الفقيرة في أن تحسن من مستواهم المادي لصغار المزارعين وتعمل على زيادة الكفاءة والقدرة الانتاجية، وتساعد على تحسين نمط الحياة ويتمتعوا بعيشة ترفيهية ويتمكنوا من توفير السلع الغذائية، كما أن البرنامج يقوم بتنمية الكثير من القطاعات ولكنه يستهدف القرى الريفية، وقد تم تقديمها من قبل وزارة البيئة الزراعية والمياه في المملكة العربية السعودية، ولكنها وضعت عدة شروط ومعايير يجب أن تنطبق على المتقدمين للتسجيل والحصول على الدعم، وفي السطور القادمة سوف نعرض عليكم كل ما يخص خطوات وشروط التسجيل في دعم ريف.
رابط التسجيل في دعم ريف reef لربات البيوت والاسر والمنتجة والشروط
طرحت وزارة البيئة الزراعية والمياه بالسعودية منصة إلكترونية جديدة تدعى ريف reef gov sa ، والمنصة قد تم تفعيلها بهدف خدمة المستفيدين من برنامج دعم ريف بالسعودية للمواطنين وربات البيوت والاسر المنتجة، لتوفر لهم الدعم المادي لكافة العاملين بمجال الزراعة بالمملكة لكي تحسن من مستواهم المعيشي ولكن يجب أن ينطبق عليهم كل هذه الشروط حتي يتم الحصول علي دعم ريف:
- يجب على المتقدم بالتسجيل أن يكون مقيم بالقرى الريفية داخل السعودية.
- من المشترط أن لا يزيد عمر المواطن السعودي عن 21 عام.
- لا يتعدى الدخل الشهري له عن 6 ألاف ريال بشكل شهري.
- يكون منتمي بالفعل لمهنة من الأسر المنتجة سواء في الانتاج الزراعي أو غيرها.
- لا تزيد القيمة المالية للدعم المقدم عن 54 ألف ريال سعودي، ويتم تقسمها على مدار العام بشكل شهر وتكون مناسبة مع وضع المستفيد.
- يكون المواطن ذكر أو انثى حامل للجنسية السعودية، ولا يعمل بأي وظيفة بالقطاع العام أو الخاص.
الرابط الإلكتروني للتسجيل في بوابة دعم ريف الإلكترونية
خطوات الستجيل في دعم ريف reef gov sa كالتالي:-
- يتم الولوج للرابط الإلكتروني الخاص ببرنامج دعم ريف. https://reef.gov.sa/
- يتم النقر على خانة التسجيل الآن.
- من ثم يتم النقر على أضف البيانات.
- على المتقدم تسجيل جميع البيانات متكاملة بشكل صحيح.
- النقر على خانة رقم الهاتف ويتم تحديد مؤهل المتقدم.
- يتم اتباع الخطوات والتي على تسجيل.
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