موعد إعلان نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442 رابط قياس النتائج e-services.qiyas

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عمر شويل - جدة ننشر موعد إعلان نتائج التحصيلي 1442 الفترة الثانية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إطلاق نتائج التحصيل الدراسي لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات للعام الدراسي القادم 1443هـ، وذلك لأن عملية التسجيل تتوقف في الوقت الحالي على إدخال درجات قياس التحصيلي الحاصل عليها الطالب أو الطالبة.

وكانت قد أعلنت الهيئة عن نتائج الفترة الأولى بمنتصف شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي عن طريق إما موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا كما كان الحال بالنسبة لنتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الدخول إلى بوابة قياس النتائج للإطلاع على نتائج التحصيلي 1442 فور الإعلان من جانب المركز الوطني للقياس.

موعد إعلان نتائج التحصيلي 1442

يترقب أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة قياس التحصيلي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم في الجامعات، حيث يعد الاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية لكي يكون معياراً عادلاً ودقيقاً للكافة، وهذا يساعد الجهات التعليمية بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة الثانوية.

وقد أكد حساب خدمة المستفيدين المختص بالرد على استفسارات المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب على أنه يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الورقية بعد الانتهاء من عملية تصحيح وتحليل وتدقيق إجابات الطلاب.

وقد تستغرق عملية التصحيح والتحليل والتدقيق ما يقرب من ثلاثون يوماً من تاريخ الانتهاء من أخر اختبار، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية في الموعد التالي:

إعلان نتائج قياس التحصيل الدراسي الفترة الثانية: يوم الخميس بتاريخ 21 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 1 يوليو 2021م.

نتائج قياس التحصيل الدراسي 1442

بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتحليل والتدقيق لإجابات الطلاب والطالبات، يتم إعلان نتائج قياس بشكل مباشر عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو عن طريق تطبيق توكلنا، وقد تم الإعلان عن نتائج قياس التحصيلي الفترة الأولى يوم الخميس الموافق لتاريخ 17 يونيو 2021م.

فمن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع قياس النتائج برقم السجل المدني أو دخول موقع توكلنا الإلكتروني للاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الأولى لحين صدور نتائج الفترة الثانية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الروابط التالية:

رابط الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني (e-services.qiyas.sa). رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

ويجب العلم أن ليس هناك نجاحاً أو رسوباً في اختبار التحصيل الدراسي، ولكن يحصل الطالب المختبر على درجة يكون الحد الأقصى لها مائة درجة، ولهذه الدرجة وزن معين عند الجهة التعليمية التي من المقرر أن يتقدم إليها المختبر، ويجب عدم مقارنة نتيجة التحصيلي بنسبة الثانوية، ويمكنكم الإطلاع على النتائج فور إعلان نتائج التحصيلي من خلال اتباع إحدى الروابط المرفقة.

رابط قياس النتائج برقم السجل المدني

أعلن المركز الوطني للقياس عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية عن بدء استقبال الفترة المسائية للاختبار التحصيلي من بعد صلاة المغرب مباشرةً، ويتم الإغلاق في تمام الساعة 7:45 مشاءً، وتكون بداية الاختبار في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وعلى كافة المختبرين ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق توكلنا عند الحضور إلى مقر الاختبار واتباع الإرشادات الصحية الواردة من وزارة الصحة السعودية، وفي حال كنت مصاباً خلال فترة اختبارك، فيمكنك فتح تذكرة عن طريق اتباع الرابط التالي (support.etec.gov.sa) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب لدعم المستفيدين أفراد ومنشآت، وينتظر المستفيدين في الوقت الحالي إعلان نتائج التحصيلي من قبل المركز رسمياً.

ومن يرغب في استعلام نتائج التحصيلي 1442 يمكنه ذلك عن طريق موقع قياس النتائج الإلكتروني برقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”، وفي حال فقدان كلمة السر للدخول إلى الملف الشخصي الخاص بالمستفيد، قم بالنقر على “هل نسيت كلمة المرور” لاسترجاع كلمة السر الخاصة بك، ومن ثم تعبئة رقم السجل المدني ومتابعة الخطوات التالية.

نتائج التحصيلي 1442

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة المركز إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي الفترة الأولى للعام الجاري 1442هـ، وذلك عن طريق الدخول إلى حساب المستفيد على موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

كما يمكن استعلام نتائج التحصيل الدراسي 1442 عن طريق تطبيق توكلنا، وسيتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في نظام قياس الإلكتروني.

عدد فرص اختبار التحصيل الدراسي

أعلن المركز الوطني للقياس عن عدد الفرص التي يحظى بها المختبر لدخول اختبار التحصيلي، حيث فرق المركز بين ما إذا الاختبار ورقياً أم محوسب كما يلي:

الاختبارات الورقية: يمكن الحصول على 4 فرص داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على الفرصة الخامسة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ أول اختبار.

الاختبارات المحوسبة داخل المملكة: يحصل المختبر على فرصة واحدة للغة العربية، بالإضافة إلى فرصتان للغة الإنجليزية، ويحصل على الباقي من خلال الاختبارات الورقية الرسمية، أما عن الاختبار التحصيلي الاستثنائي، فيكون لمن لم يسبق له إجراء اختبار التحصيلي.

الاختبار التحصيلي المحوسب خارج المملكة: يحصل المختبر على فرصتان فقط للاختبار، وفي حال الرغبة في إجراء الاختبار كفرصة ثالثة، فيتم ذلك من خلال الاختبارات الورقية داخل السعودية، وقد تم إعلان نتائج التحصيلي لمن يرغب في الاستعلام عن الدرجة.

نتائج التحصيلي الفترة الثانية

ينتظر العديد من المستفيدين والمستفيدات من اختبارات المركز الوطني للقياس ممن قاموا بأداء اختبار التحصيل الدراسي الفترة الثانية لإعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق نتائج التحصيل الدراسي 1442، ووفقاً للموعد المحدد لإطلاق النتائج، فمن المقرر أن يتم إتاحة الاستعلام عن النتائج يوم غدٍ الخميس بتاريخ الأول من شهر يوليو.