نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العطلات والإجازات الرسمية في المملكة السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العطلات والإجازات الرسمية في السعودية 1442، يتساءل الكثير من العاملين في المملكة العربية السعودية عن أيام العطلات الرسمية، رغبةً منهم في قضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، وينص قانون العمل السعودي أن كل مواطن يعمل في المملكة يستحق أخذ العطلات الرسمية إجازة والحصول على أجرهم كامل، حيث تكون أو إجازة لهم مع بداية شهر يوليو القادم هي إجازة عيد الأضحى المبارك، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في المملكة.

العطلات والإجازات الرسمية في المملكة

هناك العديد من العطلات والإجازات الرسمية الموحدة في المملكة السعودية، سواء للقطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى عطلات المدارس والمناسبات الدينية، والجدير بالذكر أن مدة إعطاء الإجازة ليست موحدة بل تختلف من شركة لأخرى ومن قطاع لقطاع أخر، حيث أن القطاع العام أجازته قد تطول بالنسبة للقطاع الخاص.

العطلات الدينية والأعياد في المملكة السعودية

ليلة الإسراء والمعراج كانت في يوم 11|3|2021 .

إجازة المولد النبوي الشريف 12 ربيع أول 1442.

إجازة عيد الفطر المبارك كان يوافقها يوم 12|5|2021 وانتهت الأجازة يوم 15|5|2021 .

إجازة عيد الأضحى المبارك من المقرر أن تبدأ الأجازة يوم 19|7|2021 على أن تنتهي يوم 22|7| 2021.

الإجازات الرسمية في السعودية 2021

اليوم الوطني السعودي يوافقه يوم 23|9|2021 ، حيث يتم الإحتفال في هذا اليوم في أنحاء المملكة بالكامل، مع إرتداء اللون الأخضر وإنتشاره في المملكة بشكل كبير، وسط فرحة كبيرة تعم المملكة، هذا بالإضافة إلى إجازات نهاية الأسبوع، والتي تتمثل في يومي الجمعة والسبت، حيث أن هناك عطلات خاصة بالمدرسين والمدرسات وذلك في منتصف ونهاية العام الدراسي وإليك الإجازات المدرسية، كالتالي:

إجازة منتصف العام الدراسي، كانت قد بدأت في وقت سابق واستمرت لمدة 18 يوم وانتهت يوم 18|1|2021.

إجازة نهاية العام الدراسي، يوافقه يوم 6|11|2021.

وبالتأكيد فإن قانون العمل السعودي ينص على وجود أجازة سنوية لكل موظف مدتها لا تقل عن 21 يوم ولا تزيد عن شهر، شريطة أن يكون الموظف مداوم على العمل لمدة 5 سنوات متصلة، بالإضافة إلى أن مواعيد الإجازات تختلف من دولة لأخرى، وفي دول أخرى تجد إجازات إضافية عن ذلك.

أما بالنسبة لعمال القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية فإنهم يتسنى لهم أيضًا الحصول على الإجازات الدينية الرسمية عطلة مثل نظائرهم في القطاع الحكومي.