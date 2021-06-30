شروط قرض الاسره للموظف الحكومي 1443 بنك التنمية الاجتماعية

شروط قرض الاسره للموظف الحكومي 1443 عبر بنك التنمية الاجتماعية السعودي من المعلومات التي قد تم الإفصاح عنها مؤخرًا داخل المملكة العربية السُّعُودية بعد أن أعلن بنك التنمية الاجتماعية رفع نصيب الفرد إلى 3000 ريال سعودي فيما يخص استحقاق الحصول على الدعم المالي ضمن أفراد الأسرة، وفيما يلي توضيح أهم شروط الحصول على قرض الأسرة لموظفي القطاع العام الحكومي داخل المملكة بالتفصيل.

شروط قرض الاسره للموظف الحكومي 1443

أعلن بنك التسليف والادخار بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن مجموعة من الشروط الأساسية حتى يتمكن موظفي الحكومة من الرجال من الحصول على قرض الأسرة، وتمثلت تلك الشروط فيما يلي:

توفير (نموذج تسليم البريد)، ويجب أن يحمل هذا النموذج الاسم والتوقيع للموظف الراغب في الحصول على القرض، وكذلك الاسم والتوقيع لموظف البريد.

توفير صورة من سجل الأسرة.

صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للعميل.

ملء النموذج رقم 104 عبر الإنترنت وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لموقع بنك التسليف، ويجب طباعة وختم النموذج من جهة عمل الموظف وألا يمر أكثر من 60 يوم على خَتْم واعتماد النموذج قبل تقديم الطلب.

تقديم اسم الآيبان لحساب الموظف.

استخراج تصريح بياناتي من موقع وزارة الداخلية لرب الأسرة (الموظف).

تصريح بياناتي للأبناء الذين يعولهم الموظف وذلك للفتيات من عمر 18 سنة أو أكبر، وللذكور من عمر 18 إلى 24 عام.

شروط اخذ قرض اسري من بنك التسليف 1443

هناك بعض الشروط الأخرى العامة التي تنطبق على طالب الحصول على القرض نفسه، وهيك