شروط قرض الاسره للموظف الحكومي 1443 بنك التنمية الاجتماعية

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شروط قرض الاسره للموظف الحكومي 1443 عبر بنك التنمية الاجتماعية السعودي من المعلومات التي قد تم الإفصاح عنها مؤخرًا داخل المملكة العربية السُّعُودية بعد أن أعلن بنك التنمية الاجتماعية رفع نصيب الفرد إلى 3000 ريال سعودي فيما يخص استحقاق الحصول على الدعم المالي ضمن أفراد الأسرة، وفيما يلي توضيح أهم شروط الحصول على قرض الأسرة لموظفي القطاع العام الحكومي داخل المملكة بالتفصيل.
شروط قرض الاسره للموظف الحكومي 1443
أعلن بنك التسليف والادخار بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن مجموعة من الشروط الأساسية حتى يتمكن موظفي الحكومة من الرجال من الحصول على قرض الأسرة، وتمثلت تلك الشروط فيما يلي:
- توفير (نموذج تسليم البريد)، ويجب أن يحمل هذا النموذج الاسم والتوقيع للموظف الراغب في الحصول على القرض، وكذلك الاسم والتوقيع لموظف البريد.
- توفير صورة من سجل الأسرة.
- صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للعميل.
- ملء النموذج رقم 104 عبر الإنترنت وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لموقع بنك التسليف، ويجب طباعة وختم النموذج من جهة عمل الموظف وألا يمر أكثر من 60 يوم على خَتْم واعتماد النموذج قبل تقديم الطلب.
- تقديم اسم الآيبان لحساب الموظف.
- استخراج تصريح بياناتي من موقع وزارة الداخلية لرب الأسرة (الموظف).
- تصريح بياناتي للأبناء الذين يعولهم الموظف وذلك للفتيات من عمر 18 سنة أو أكبر، وللذكور من عمر 18 إلى 24 عام.
شروط اخذ قرض اسري من بنك التسليف 1443
هناك بعض الشروط الأخرى العامة التي تنطبق على طالب الحصول على القرض نفسه، وهيك
- لا يزيد العمر عن سبعين (70) سنة.
- لا يزيد عمر الكفيل (الضامن) عن 55 عام.
- لا تزيد قيمة الدخل الشهري للأسرة عن الحد المانع للحصول على القرض والذي يُعادل 12.5 ألف ريال سعودي.
- أن لا تزيد قيمة دخل الفرد الواحد في الأسرة عن 3000 ريال سعودي ، حيث قد أعلن بنك التنمية الاجتماعية رفع نصيب الفرد في قرض الأسرة إلى 3000 ريال بعدما كان فيما سبق 2000 ريال سعودي.
- يتم احتساب الابن ضمن التمويل إذا لم يكن متزوج أو موظف وذلك في حالة كان أصغر من 24 سنة، واحتساب الابنة ما لم تكن متزوجة أو ملتحقة بوظيفة.
- يحق للمرأة التقدم للحصول على القرض الأسري إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال في حالة انطباق باقي الشروط عليها.
- الأفراد الراغبين في الحصول على القرض الأسري من عمر 60 إلى 65 سنة؛ لا تزيد قيمة تمويلهم عن 30 ألف ريال، وإذا كان عمر المقترض أكبر من 65 عام وحتى 70 عام؛ فإن أقصى قيمة للتمويل هنا تكون 18 ألف ريال سعودي.
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