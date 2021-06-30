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عمر شويل - جدة رابط تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين في السعودية من أبرز الخدمات التي يبحث عنها المقيمين بالمملكة. فقد تم إطلاق بوابة مقيم تسجيل لقاح بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعينة في المملكة. وهي الخدمة التي تتيح للمسافرين القادمين للمملكة التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة باللقاح للتخفيف من وقت الانتظار.

بوابة مقيم تسجيل اللقاح

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة أنه يجب على المقيمين والزائرين المسموح لهم بدخول المملكة بالتسجيل في منصة مقيم تسجيل لقاح لتسجيل لقاح كورونا وذلك للمساهمة في تسريع الإجراءات الخاصة بدخول المملكة. وأيضًا من أجل تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول للمملكة سواء برًا أو جوًا أو بحرًا، فلا يمكن دخول المملكة إلا بعد التأكد من الحالة الصحية للزائر .

رابط تسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين في السعودية

انطلقت بوابة مقيم لتسجيل اللقاح للمقيمين والزائرين بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الطيران المدني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لربط المعلومات الخاصة بالمسافرين بتطبيق توكلنا مباشرة. من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بدخول المسافرين للمملكة من الفئات المسموح لهم بالدخول ويمكن التسجيل من خلال رابط تسجيل اللقاح.

شروط تسجيل اللقاح في بوابة مقيم

وضعت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع منصة مقيم مجموعة من الشروط على النحو الآتي:

بالنسبة للزائر المحصن:

بالنسبة لتسجيل الزائر عبر بوابة مقيم يستلزم الحصول على جرعتين من لقاح فايزر أو استرارزينكيا أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون.

تصديق شهادة اللقاح من الجهات الرسمية داخل الدولة القادم منها.

يجب ألا تقل المدة بين أخذ الجرعة الأخيرة من اللقاح والقدوم للمملكة 14 يوم.

لابد من إحضار الشهادة الأصلية عند السفر للمملكة.

لابد من إدخال المعلومات قبل المغادرة للمملكة بمدة 72 ساعة.

الإقرار والتعهد بصحة المعلومات سوف يتم التحقق من البيانات في كرت الطائرة.

في حالة عدم الموافقة على الشروط يُمنع الشخص من دخول المملكة.

بالنسبة للزائر غير المحصن:

إدخال المعلومات قبل المغادرة للمملكة بمدة 72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة المعلومات المقدمة.

شروط التسجيل للمقيم المحصن

أن يكون المقيم متواجد خارج المملكة.

يجب أن حالته الصحية في توكلنا محصن – محصن جرعة أولى – محصن متعافي.

إدخال المعلومات قبل المغادرة بحد أقصى 72 ساعة .

الإقرار بصحة المعلومات .

عدم الموافقة على الاشتراطات الصحية يمنعه من دخول المملكة.

بالنسبة للتابعين والمرافقين يجب تسجيلهم كمرافقين في الطلب.

الاستعلام عن التسجيل في منصة مقيم