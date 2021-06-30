أمير منطقة الرياض يستقبل وفد جمعية منتدى الخبرة السعودي

دوت الخليج – الرياض تشرف رئيس وأعضاء وعضوات جمعية منتدى الخبرة السعودي وبمعية الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا رجل الأعمال المعروف والعضو الفخري للمنتدى وأبرز الداعمين له تشرفوا بالسلام والالتقاء بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وذلك بمقر الأمارة أمس حيث رحب سموه بالوفد ومشيدا بالدور الذي يقومون به في الدفاع عن الوطن في كافة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي داعيا الله لهم بالتوفيق ومطالبهم بمزيد من الجهود التي تخدم الوطن وقد ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي العميد الدكتور أحمد بن حسن الشهري كلمة شكر فيها سمو الأمير على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء وقام بتقديم شرحا وافيا عن تأسيس وأهداف ومهام جمعية منتدى الخبرة السعودي وفي نهاية اللقاء قدم د. الشهري باسم المنتدى درعا تذكاريا لسمو أمير منطقة الرياض والتقطت صورة جماعية لأعضاء وعضوات المنتدى مع سموه الكريم

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