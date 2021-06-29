نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل في الدعم الريفي وشروط التقديم في ريف في المقال التالي
تسجيل في الدعم الريفي أصبح من الأمور الميسرة بعد أن قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتقديمه عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة، فمن خلال الدخول إلى بوابة الدعم الريفي عبر رابط التسجيل في الدعم الريفي يستطيع المزارع معرفة شروط الدعم الريفي ومن ثم البدء في التسجيل بكل سهولة والاستفادة من الخدمات المقدمة من برنامج الدعم الريفي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تسجيل في الدعم الريفي.
تسجيل في الدعم الريفي
يتم تسجيل في الدعم الريفي للأفراد الراغبين في الحصول على الدعم الريفي في حالة انطباق شروط الدعم عليهم من خلال بعض الخطوات الميسرة التي تتم عبر بوابة ريف الإلكترونية كالآتي:
خطوات التسجيل في الدعم الريفي
- يتم الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية.
- التوجه إلى أيقونة حساب جديد الموجودة أعلى الصفحة.
- يطلب بعد ذلك الموقع من المتقدم بعض المعلومات الهامة مع ضرورة التأكد من صحة المعلومات.
- يتم بعد ذلك الضغط على كلمة تسجيل ليصل إلى القائم بالتسجيل رسالة على الجوال المسجل تفيد بتأكيد طلب التسجيل.
- يقوم بعدها المتقدم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة ومنها يتم الضغط على كلمة تقديم طلب الدعم.
- يقوم البرنامج بمراجعة البيانات المسجلة وكذلك الطلب المقدم وفي حالة توافر كافة الشروط لاستحقاق الدعم يتم تزويد المتقدم بالدعم.
شروط التسجيل في الدعم الريفي
هناك بعض الشروط العامة التي يجب أن يتم التأكد من استيفائها قبل البدء في التسجيل للحصول على الدعم الريفي وهي:
- أن يكون الراغب في الحصول على الدعم سعودي الجنسية أو يكون من حاملي بطاقة التنقل سارية.
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من العاملين بالمجال الزراعي في إحدى البرامج التي يقوم بتحديدها البرنامج على أن يكون قائمًا بالعمل بنفسه.
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من قاطني المناطق المشمولة بالدعم.
- يجب أن يمتلك المتقدم حساب بنكي نشط.
- يجب أن يقوم الراغب في الحصول على الدعم الريفي بتقديم طلب عبر منصة ريف.
- يجب ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على الدعم عن 6000 ريال سعودي.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عامًا.
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