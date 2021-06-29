نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 44 يوليو 2021 والتحقق من الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعا برنامج حساب المواطن. كافة المواطنين المسجلين لدى البرنامج. الاستعلام عن نتائج الأهلية وذلك بعد أن تم الاعلان عن صدور نتيجة أهلية الدفعة 44 لشهر يوليو 2021. وذلك للتأكد من الاستمرار فى البرنامج للحصول على دعم البرنامج. أو تقديم اعتراض في حالة صدور نتيجة الأهلية بعدم الأحقية في الاستمرار للحصول على الدعم المقرر من البرنامج. وذلك وفق الشروط المعلنة من البرنامج منذ انشاؤه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

حساب المواطن استعلام نتائج الأهلية دفعة يوليو 2021:-

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 44 لشهر يوليو 2021، ودعا البرنامج، المواطنين المسجلين لدي البرنامج، ضرورة القيام بالاستعلام عن نتيجة الأهلية وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية:-

1- الدخول على البوابة الرئيسية حساب المواطن.

2- يتم اختيار التحقق من نتائج الأهلية ثم القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية.

موعد صرف الدفعة 44 يوليو 2021:-

حدد البرنامج موعد صرف وإيداع الدفعة 44 شهر يوليو 2021 في حسابات المستفيدين البنكية، حيث اشار عبر صفحته الرسمية من خلال حساب خدمة المستفيدين رداً على سؤال أحد المواطنين عن موعد صرف الدفعة 44 لشهر يوليو 2021، حيث أشار إلى أنه في المعتاد يتم صرف دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده، وفي حالة الدفعة 44 لشهر يوليو 2021، فإنه سوف يتم نزول دفعة حساب المواطن في حسابات المستفيدين يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021.

حساب المواطن يحدد كيفية حذف التابعين فيما عدا الزوجة:-

أعلن حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج بأنه بإمكان رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي حذف التابعين له فيما عدا الزوجة، حيث أن حذف الزوجة يؤثر على الأهلية والاستحقاق لدي البرنامج، على أن يتم ذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على البوابة الرئيسية للبرنامج.

2- اختيار تفاصيل الطلب.

3- بيانات التابعين ثم حذف التابع والضغط على ايقونة الحفظ.

من جهة أخرى فمازال البرنامج لا يستقبل طلبات جديدة منذ دفعة مارس 2020،، حيث تم تعليق التسجيل في البرنامج منذ تلك الدفعة، حتي يتم الانتهاء من التعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج.