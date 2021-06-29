شروط برنامج ساند الجديدة 1443 من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

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شروط ساند الجديدة 1443، والحالات التي تم إيقاف صرف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند لها، أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد دمجها مع هيئة التقاعد، عن وضعها شروط جديدة لضمان وصول دعم ساند لمستحقيها وذلك من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين السعوديين، وخصوصا العاطلين عن العمل الذين توفر لهم المؤسسة برنامج ساند لدعمهم وتوفير حياة معيشية كريمة لهم وقد وضعت لهم شروط لاستحقاق الدعم المادي.
برنامج ساند
هو أحد البرامج التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمساعدة العاملين في فترة تعطلهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، وذلك بتوفير راتب شهري يستطيع الاستفادة منه في الفترة التي لا يملك فيها عمل منتظم خلال الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة و الالتحاق بوظيفة جديدة، ولكي يحصل على دعم ساند يتطلب منه الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني ويؤكد أهليته لاستحقاق الدعم وذلك بعد تركه العمل خلال ثلاثة أشهر.
شروط برنامج ساند الجديدة 1443
الشروط الجديدة لبرنامج نظام ساند ضد التعطل:
- أن يكون المتقدم لدعم ساند سعودي الجنسية
- أن يكون عمره أقل من سن التقاعد والمعاش وهو 60 عام
- أن تكون شروط مدة العمل هي نفسها التي نص عليها القانون السعودي في المادة 14
- أن يكون المتقدم قادر على الالتحاق بوظيفة جديدة ولا يكون قد ترك عمله السابق بمحض إرادته.
- يشترط موافقة المتقدم على جميع التدريبات التي تتيحها له وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الحالات التي تم إيقاف صرف دعم ساند عنها
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد من الحالات التي تم إيقاف دعم ساند عنها وهي :
- في حالة وفاة صاحب الدعم المستفيد أو في حالة حصوله على وظيفية جديدة ودخل شهري جديد
- في حالة إصابة المستفيد بأحد أنواع العجز الذي يجعله غير قادر على ممارسة عمله .
- في حالة إلغاء التسجيل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- في حالة عدم ثبوت جدية الطلب
- عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها من الوزارة
- في حالة بلوغ المتقدم سنة الستين عام
- في حالة قام بالسفر خارج المملكة لمدة ستين يوم متصلة.
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