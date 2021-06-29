عروض تويوتا 2021 تقسيط الراجحي وعبد اللطيف جميل

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عمر شويل - جدة *المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

قواعد الافصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخار

معدل النسبة السنوي APR:

معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد.

مثال توضيحي:

نوع التمويل مبلغ التمويل / القرض مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 6.48% 1,019 ريال 30,000 ريال

* معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.

مبلغ التمويل:

ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليها بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية.

مدة التأجير:

مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام الطرفين ببنود العقد.

مبلغ السداد ( الأجرة ) الشهري:

هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، والمستأجر ملزم بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة. كما يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.

مبلغ الدفعة الأخيرة :

مبلغ الدفعة التملك يصل الى %40 من سعر السيارة وهو اختياري. اختيار دفعة التملك عند نهاية التأجير يقلل مبلغ الدفعات الشهرية, ولكنه يجب أن يكون مبلغ دفعة التملك متوفراً معك في نهاية التأجير.