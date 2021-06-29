تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري وشروط القبول

تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري أو التسجيل في صندوق التنمية العقاري واحد من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرت للمستفيدين من خدمات الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية، ولكن يتم قبول الطلبات بضوابط وشروط، ولذا يتعين على المستفيدين الاطلاع على شروط القرض العقاري والتي عند توافرها يتم حصولك على مبلغ مالي يدخل في إطار القروض العقارية أو مسكن أيضًا، وسوف نوفر لكم رابط صندوق التنمية العقاري تسجيل الدخول والأوراق المطلوبة للتقديم.

تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري

على من يرغب في تقديم طلب للحصول على قروض صندوق التنمية العقارية ضرورة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة صندوق التنمية العقارية الإلكترونية.

الاطلاع على كافة الشروط والأحكام التي يوفرها الصندوق والموافقة عليها.

ثم النقر على خيار تقديم طلب.

قم بالنقر على خيار استمرار، حتى تحصل على نموذج طلب القروض العقارية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منها بيانات الحالة الاجتماعية ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.

بعدها يتم تحديد الفرع المطلوب وكتابة رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني.

ثم كتابة رقم التحقق، والتأكد من صحة البيانات المطلوبة.

الإقرار بالمعلومات المدخلة من خلال الموقع، ثم النقر على خيار إرسال.

ستظهر لك رسالة تفيد بأن الطلب قد تم استلامه بنجاح، وينبغي الانتظار لحين وصول رسالة قصيرة على جوالك المسجل تفيد بقبول الطلب أو رفضه.

شروط القرض العقاري المدعوم

وقد تم تحديد مجموعة من الشروط التي على أساسها يتم قبول طلب الحصول على قرض عقاري مدعوم من بينها:

ينبغي أن يكون المتقدم بالطلب واحد من المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقارية.

أن تكون مدة التحاقه بجهة العمل لا تقل عن ستة أشهر.

ألا يكون عمر المستفيد أقل من عشرين عام ولا يزيد عن 75 عام.

ألا يكون قيمة الداخل الشهري تقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.

رقم صندوق التنمية العقاري الموحد

أما في حالة رغبة المستفيد بتقديم اقتراح أو إجراء استفسار عن التسجيل في قروض صندوق التنمية العقارية وغيرها من الخدمات، فيمكن التواصل من خلال الرقم المجاني الموحد الذي أطلقه الصندوق وهو: 199088 وسوف يقوم المختص بالرد عليك.