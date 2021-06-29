بوابة مقيم تسجيل اللقاح للزائر والمقيم المحصن وغير المحصن

تسجيل اللقاح عبر بوابة مقيم للزائر المحصن والمقيم الحصن وكذلك تسجيل الزائر الغير محصن والمقيم الغير محصن. طريقة التسجيل فى منصة مقيم والشروط المطلوبة لتسجيل اللقاح فى منصة مقيم. وكذلك كيفية التحقق من التسجيل فى منصة مقيم الإلكترونية. وأيضاً طريقة تسجيل العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين فى منصة مقيم كل ذلك سيتم شرحة بالتفصيل فى المقال.

منصة مقيم تسجيل اللقاح لدخول السعودية

بوابة مقيم هي منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل إدارة الجوازات ووزارة الصحة لتسهيل إجراءات الدخول للمملكة. ثم من الدول التي تم السماح لها بالسفر إلى إليها حتى يتم تقليل فترة التوقف. ثم الانتظار فى المنافذ البرية والبحرية والجوية ويشترط للدخول إلى المملكة التسجيل فى بوابة مقيم إلكترونية واستيفاء شروط السفر إلى السعودية.

شروط التسجيل فى بوابة مقيم لكافة الفئات

التسجيل فى مقيم للزائر المحصن ثم يجب أن يحصل المحصن على جرعات التطعيم المعتمدة فى السعودية وهى ” جرعتين من فايزر – جرعتين من استرازينيكا- جرعتين من موديرنا – جرعة من جونسون”. وبعد ذلك الحصول على تصديق من قبل الجهة الصحية فى الدولة القادم منها الزائر. فترة الحصول على الجرعة والسفر إلى المملكة لا تقل عن أربعة عشر يوماً. ثم تقديم الشهادة الأصلية للجرعة عند السفر إلى السعودية. وكذلك يجب أن يقوم الزائر بإدخال البيانات قبل عملية المغادرة إلى المملكة قبل يومين على الأقل. ثم الموافقة على الإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها والتي سوف يتم التحقق منها بعد إصدار كارت الطائرة وأيضاً فى منافذ الدخول المختلفة. فى حالة مخالفة الشروط المذكورة يقع المسافر تحت طائلة القانون ويمنع من دخول المملكة.

التسجيل فى بوابة مقيم للزائر الغير محصن على المسافر أن يقوم بإدخال البيانات الخاصة به قبل الوصول إلى منافذ المملكة بحوالي 72 ساعة. وبعد ذلك الموافقة على الإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها والتي سوف يتم التحقق منها بعد إصدار كارت الطائرة وأيضاً فى منافذ الدخول المختلفة. وأيضاً فى حالة مخالفة الشروط المذكورة يقع المسافر تحت طائلة القانون ويمنع من دخول المملكة.

التسجيل فى منصة مقيم لمقيم المحصن التسجيل متاح للمقيم المتواجد خارج حدود المملكة فقط قبل إيقاف حركة السفر. وكذلك هناك شرط أساسي أن يكون حالة الشخص الصحية مسجلة فى تطبيق توكلنا كالأتي ” محصن – محصن جرعة واحدة – محصن متعافي”. ثم الموافقة على الإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها والتي سوف يتم التحقق منها بعد إصدار كارت الطائرة وأيضاً فى منافذ الدخول المختلفة. فى حالة مخالفة الشروط المذكورة يقع المسافر تحت طائلة القانون ويمنع من دخول المملكة. وكذلك بالنسبة للزوجات المرافقين للشخص المقيم فهؤلاء يتم تسجيلهن كمرافقين للشخص صاحب الطلب. وأيضاً المسافرين الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً يتم تسجيلهم كمرفقين للشخص صاحب طلب السفر. وأيضاً يتم تسجيل العمالة المنزلية المرافقة للشخص صاحب العمل كمرافقين لصاحب الطلب.

تسجيل المقيم غير المحصن فى منصة مقيم على المسافر أن يقوم بإدخال البيانات الخاصة به قبل الوصول إلى منافذ المملكة بحوالي 72 ساعة. وبعد ذلك الموافقة على الإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها والتي سوف يتم التحقق منها بعد إصدار كارت الطائرة وأيضاً فى منافذ الدخول المختلفة. وكذلك بالنسبة للزوجات المرافقين للشخص المقيم فهؤلاء يتم تسجيلهن كمرافقين للشخص صاحب الطلب. وأيضاً المسافرين الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً يتم تسجيلهم كمرفقين للشخص صاحب طلب السفر. ثم يتم تسجيل العمالة المنزلية المرافقة للشخص صاحب العمل كمرافقين لصاحب الطلب.



تسجيل العمالة المنزلية فى بوابة مقيم

يجب أن يكون العامل المنزلي مرافق للمواطن على نفس الرحلة.

ثم يجب أن يقوم بإدخال البيانات الخاصة بالسفر قبل الوصول بحوالي 72 ساعة.

وكذلك يجب أن تكون البيانات التي تم إدخالها صحيحة ويتم الموافقة على الإقرار بصحتها.

ثم فى حالة أن كانت البيانات خاطئة وغير صحيحة يتم من العامل للمنزلي من الدخول عبر المنافذ المختلفة ويقع تحت طائلة القانون.

كيفية التحقق من التسجيل فى بوابة مقيم