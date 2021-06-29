تمويل سيارة يصل إلى 500 ألف ريال بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين

تمويل سيارة للمواطنين والمقيمين بقسط شهري منخفض، فقد يسعى عدد كبير من مقيمي ومواطني المملكة العربية السعودية إلى الحصول على سيارة بالتقسيط، ومع اختلاف العروض والتمويلات، يحبط الكثير من العملاء بسبب تفاوت عروض تمويل السيارات بين شركة وأخرى، وبالمقارنة بين بعض شركات التمويل التأجيري للسيارات والبنوك السعودية، نجد أن هناك بعض العروض التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العميل في المملكة للمواطن والمقيم، وقد يبحث عدد كبير من الأفراد عن أفضل العروض الترويجية التي توفرها تلك البنوك والشركات لشراء سيارة ولكن بدفع قسط شهري منخفض، وتختلف تلك الشروط من شركة لأخرى أو من بنك لأخر.

تمويل سيارة للمواطنين والمقيمين



يعد بنك الرياض من البنوك السعودية التي تقوم بتوفير تمويل تأجيري للسيارات الجديدة والمستعملة، والعديد من فئات السيارات الكثيرة، بأقل قسط شهري، وبأقل سعر للسيارة، حتى يناسب العملاء، كما أنه يوفر تمويل تأجيري للسيارات المستعملة تبدأ من 30 ألف ريال للسعوديين والغير سعوديين، وكل هذا بأقل قسط شهري على أطول فترة سداد، هذا وعلى صعيد أخر فأنه يوفر لك جميع أنواع السيارات المستعملة الرخيصة من خلال الموقع الإلكتروني حتى تستطيع أن تطلب سيارتك الخاصة بدون حيرة أو قلق، التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبإجراءات ميسرة، والتمويل للسيارات الجديدة يصل إلى 500 ألف ريال، ويمكنك أن تحصل على 3 سيارات من خلال التمويل التأجيري للبنك الرياض، ولكنه متوفر للسعوديين، ويحصل المقيمين على سيارة واحدة.

الشروط والمستندات المطلوبة للتمويل من بنك الرياض

بالنسبة للسعوديين يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال، والعمر لا يقل عن 21 عاما بالنسبة للموظفين بالقطاع الحكومي وتقديم خطاب تحويل بالراتب موجه إلى بنك الرياض، يمكنك أن تحصل على تمويل 50 ألف ريال براتب لا يقل عن 2000 ريال، بأطول فترة سداد والقسط الشهري منخفض لتقديم أفضل العروض والخدمات التمويلية للمواطنين، ولكن من لا يمكنهم تحويل الراتب إلى بنك الرياض فيجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال، ولغير السعوديين فيجب أن لا يقل العمر عن 21 عام، والراتب الشهري 4000 ريال، والعمل بجهة الوظيفة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، هذا في حالة تحويل الراتب بخطاب موجه إلى بنك الرياض، ولكن إذا كان التمويل بدون تحويل راتب، فيجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 8000 ريال للمقيمين.

طريقة التقديم لطلب تمويل سيارة

من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الرياض، أو يمكنك الاتصال برقم بنك الرياض المجاني 8001242020 طوال أيام الأسبوع، لتحصل على أخر العروض التمويلية للسيارات، والاستفسار عن المنتجات المتوفرة، احصل على عرض تمويل سيارة كيا بدون دفعة أولى والقسط الأول بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ حصولك على السيارة، وتعبئة نموذج طلب التمويل عبر الإنترنت، وتقديم الأوراق المطلوبة من تعريف بالراتب في حالة تحويل الراتب، بطاقة الهوية وجواز السفر للسعوديين والمقيمين، مع تقديم الأصل وصورة منهم، رخصة القيادة صورة وأصل، كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر، عرض سعر السيارة من أحد المعارض والوكلاء التابعين لبنك الرياض.