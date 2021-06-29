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عمر شويل - جدة رابط التقديم في الحرس الملكي لخريجي الثانوية العامة 1442؛ تم الإعلان أنه سوف يتم فتح باب التَقديم بالحرس الملكي للحاصلين على الثانوية العامة وذلك من قبل رئاسة الحرس الملكي، لذلك زادت عمليات البحث عن معهد الحرس الملكي من قبل الراغبين في الالتحاق به، حيث أنه من المعاهد التي تمتلك مميزات عديد من أهمها الحصول على وظيفة عقب التخرج بمرتبات جيدة.

رابط التقديم في الحرس الملكي 1442

تم الإعلان من قبل رئاسة الحرس الملكي أنه سوف يتم فتح التقديم في معهد الحرس الملكي على الرابط الإلكتروني للحرس الملكي وذلك في الموعد المحدد وهو 24 ذو القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021.

طريقة التقديم في معهد الحَرس الملكي

يمكن للراغبين في التقديم في الحرس الملكي التسجيل بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لإدارة الحرس الملكي. كتابة البيانات كلها بشكل صحيح. الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرأتها جيداً. الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في الحَرس الملكي

يجب على المتقدم للتسجيل في معهد الحرس الملكي الانتباه إلى الشروط التي تم وضعها من قبل الإدارة العامة والتي لابد من توافرها في المتقدمين وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية والمنشأ حيث أنه يتم رفض الأشخاص الذين نشأوا خارج السعودية. أن يكون بصحة جيدة خالية من أي أمراض أي يكون لائق طبياً. كما يجب أن يكون متناسق الطول والوزن وأن لا يقل طوله عن 170 سم. لابد من توافق البيانات التي سوف يسجلها عند التقديم مع البيانات الموجودة في الأوراق الرسمية. يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية، قسم العلوم الشرعية. لابد أن يجتاز الاختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة. وكذلك يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية. لا يقبل الطلاب الحاملين الشهادة الثانوية الزراعية أو الصناعية. لابد من إقرار الطالب بالتعهد بعدم ترك المعهد طوال مدة الدراسة. يجب أن يكون يتمتع السلو الحسن والسيرة الطبية وألا يكون تعرض لأي قضية مخلة بالشرف. إن المتقدم متزوج لابد أن يكون متزوج من امرأة سعودية الجنسية.

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم رابط التقديم في الحرس الملكي لخريجي الثانوية العامة 1442 وموعد التسجيل، طريقة التَقديم في معهد الحَرس الملكي، شروط التسجيل في الحرس الملكي.