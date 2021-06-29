نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسرة لموظفي الحكومة من بنك التنمية الاجتماعية بعد تعديل نصيب الفرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة. أعلن عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على منتج قرض الأسرة. وذلك بعد أن قام البنك بتعديل نصيب الفرد. كما أعلن البنك أيضاً عن المستندات والأوراق اللازمة. للتقديم على قرض الأسرة بالنسبة لموظفي الحكومة والقطاع العام. حيث تعد المنتجات والقروض التي يمنحها بنك التنمية الاجتماعية. أحد الوسائل الهامة التي يتم تقديمها للمواطن السعودي. لمساعدته في تحمل أعباء الحياة الاقتصادية الصعبة.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة:-

حدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط الضرورية لحصول موظفي الحكومة والقطاع العام على منتج قرض الأسرة، حيث كشف البنك عبر موقعه الالكتروني أنه في حالة قيام موظف القطاع العام بالتقدم للحصول على قرض الأسرة، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:-

1-نموذج تسليم البريد يكون عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع ختم موظف البريد السعودية.

2- صورة بطاقة الهوية الخاصة بالعميل.

3- صورة سجل الأسرة.

4- أصل نموذج 104 المعبأ بشكل إلكتروني والمطبوع من الحساب الخاص بطالب التمويل في بوابة التقديم الالكترونية للبنك، ويجب أن يكون هذا النموذج المطبوع مستكمل لجميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمله بشرط ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

5- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ويكون مصدق عليه بختم البنك.

6- أصل كشف حساب يتضمن أخر 3 رواتب سابقة على تاريخ اعتماد النموذج 104 على الورق الرسمي للبنك وموقع ومختوم بختم البنك.

7- تصريح بياناتي للعميل يكون موقع من وزارة الداخلية وساري المفعول.

8- تصريح بياناتي للأبناء الذي يعولهم طالب القرض بالنسبة للذكور من عمر 18 إلى 24 عام، أما الاناث يكون من عمر 18 فأكثر ويكون ساري المفعول.

9- تم تعديل نصيب الفرد في قرض الأسرة. من مبلغ 2000 ريال إلى 3000 ريال سعودي.

الشروط العامة للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية:-

1- عمر المقترض لا يزيد عن 70 عام والكفيل عن 55 عام.

2- الدخل الشهري لا يزيد عن 12.500 ريال.

3- نصيب الفرد من دخل الأسرة لا يزيد عن 3000 ريال ويتم احتساب نصيب الفرد من خلال تقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفرادها.

4- الابن يتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة ما لم يتجاوز عمره ال 24 عام، وما لم يكن موظف أو متزوج، والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

5- من حق المرأة التقدم بطلب الحصول على قرض الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفل فأكثر.

6- الحد الأقصى للتمويل للفئة العمرية أكبر من 60 وأقل من 65 عام هو 30 ألف ريال.

7- إذا كان أكبر من 65 وأقل من 70 عام يكون الحد الأقصى للتمويل 18 ألف ريال.