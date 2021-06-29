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عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية العديد من الخدمات المختلفة إلى المواطنين، وهذا كان سبب في أن يبحث المواطنين على الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل في البنك، وذلك بغرض أن يتم الاستفادة من جميع التمويلات التي يتم تقديمها، وكل مواطن يمكنه التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية في خطوات بسيطة.

التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

يعمل البنك على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليه المواطنين في السعودية بالكامل، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الرسمي لـ بنك التنمية الاجتماعية .

. ثم الضغط على بوابة النفاذ الوطني المحدد.

يجب أن يكون المواطن له حساب في أبشر، ثم يتم إدخال الإسم وكلمة المرور الخاصة بأبشر.

ثم يتم كتابة الرمز المرئي بعدها يتم الضغط على تسجيل.

بعدها سوف يتم إرسال رساله من البنك تحتوي على الرقم السري على الرقم المسجل به.

ثم يتم إضافة هذا الرقم والمتابعة في الخطوات.

بعدها يتم إضافة جميع البيانات المطلوبة مع الحرص أن تكون البيانات صحيحة.

ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل حساب.

ثم يتم إضافة البيانات الشخصية الصحيحة.

بعدها سوف يتم إرسال رساله تحتوي على رقم التفعيل والذي يعتبر وسيلة لتأكيد التسجيل.

بنك التنمية الاجتماعية رفع مستوى الفرد في تمويل الأسرة

لقد حرص البنك على عمل بعض التعديلات ومن ضمنها أن يتم زيادة نصيب الفرد في تمويل الأسرة، فلقد كان عبارة عن ألفي ريال ولقد وصل إلى ثلاث الآف ريال، حتى تتمكن الأسرة من الاستفادة بالبرامج التمويلية التي يقدمها البنك.

بالنسبة إلى نصيب الفرد فإنه يتم حسابه من خلال تقسيم الدخل الشهري إلى رب الأسرة، على عدد أفراد الأسرة، حيث أن البنك يقدم العديد من التمويل والتي يتم تقديمها إلى المواطنين ذا الدخل المنخفض.

مهام بنك التنمية الاجتماعي بالسعودية

إن البنك يقدم العديد من الخدمات المختلفة، وفي نفس الوقت متاح به العديد من المهام المختلفة والمميزة التي يقدمها البنك، وتتمثل هذه المهام فيما يلي:

تقديم قروض والمميز أنها بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة وكذلك أصحاب المنشآت، وكذلك بالنسبة إلى العاملين في الحرف لا يوجد عليها فوائد.

بالنسبة إلى المؤسسات الخيرية والجمعيات فإنه يتم تقديم قروض بدون فوائد.

كذلك يقدم قروض اجتماعية بدون فوائد بالنسبة إلى الذين دخلهم محدود من السكان، حتى يمكنهم التغلب على الصعوبات المالية المختلفة.

بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة يتم تقديم قروض بدون فوائد للمساعدة في تكبير المشروع وزيادة فرص العمل.

كذلك يتم تقديم العديد من الخدمات الفنية والإنشائية بغرض أن يتم المساعدة في رفع مستوى المنشآت والكفاءة التي تعمل بها.

يساعد على تنمية المشاريع الصغيرة بشكل ملحوظ.

من خلال التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية سوف يكون من السهل أن يتم الحصول على مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، هذا بجانب أن البنك يقدم العديد من المهام المختلفة والمتنوعة.