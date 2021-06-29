رابط التسجيل في منصة أنعام للاشتراك في دعم المواشي من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين في المملكة اليوم من أجل الاشتراك في البرامج التنموية المقدمة لصغار مربي الماشية في المملكة للتحسين من الخدمات المقدمة لهم ورفع الثروة الحيوانية وهي من ضمن أبرز مشاريع التحول الرقمي التي طالت القطاع الزراعي مثل برنامج الدعم الحكومي ريف.

رابط التسجيل في منصة أنعام

تهدف منصة أنعام بلس إلى استقبال طلبات استيراد الثروة الحيوانية والتقديم على دعم المواشي لصغار مربي الماشية في المملكة. تحتوي المنصة على مجموعة متميزة من الخدمات المقدمة لصغار مربي الماشية وهو أحد البرامج التنموية في المملكة لمن يرغبون في الاستثمار في تربية وإنتاج الثروة الحيوانية. لذلك يهدف البرنامج من خلال المنصة لتنمية الاستثمار وتوفير رعاية ومنتجات للمواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال رابط منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية.

شروط التسجيل في برنامج صغار مربي الماشية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لأحد بطاقات التنقل.

أن يكون من صغار مربي الماشية.

ألا يكون موظف في أحد الوظائف الحكومية.

ألا يكون متواجد بالسجن أو في أحد دور الرعاية الحكومية.

ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عام.

أن يكون حاصل على الشهادة الصحية البيطرية.

لابد من الالتزام بكافة معايير السلامة الصحية والفنية التي حددتها الوزارة.

لابد من وجود حساب بنكي نشط باسم المستفيد.

التسجيل على منصة أنعام.

التسجيل على منصة أنعام لدعم المواشي

زيارة رابط منصة أنعام.

النقر على تسجيل جديد .

ابدأ في إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن نوع مقدم الطلب ونوع الوثيقة.

ثم كتابة الاسم باللغة العربية كاملًا ثم إدخال الاسم باللغة الإنجليزية .

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية والجنسية واسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيد الكلمة.

ثم أدخل بيانات المحافظة والعنوان ورقم الجوال واللغة الافتراضية والبريد.

ثم إرفاق صورة شخصية للمتقدم والنقر على التسجيل.

طلب دعم المواشي