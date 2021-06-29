إجراء 288 عملية في مستشفيات صحة الباحة خلال أسبوع

دوت الخليج – الباحة أجرت مستشفيات صحة الباحة 288 عملية وذلك خلال الفترة من 20 يونيو – 26 يونيو 2021م .

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال نفس الفترة بلغ 1524 حالة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 7839 مراجعا، بينما وصل عدد مراجعي الطوارئ إلى 8347 مراجعا.

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