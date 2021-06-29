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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعي السعودي في المقال التالي
بنك التنمية الاجتماعي السعودي تم إصدار قرارا ملكيا ب إنشاؤه في عام ١٩٧١، وذلك برأس مال يتجاوز الخمسة ملايين ريال سعودي كي يساهم في تقديم قروضًا اجتماعية ولم يكن المسمى في ذلك الوقت كما هو اليوم وفي عام ٢٠٠٧ تم تغيير مسمى البنك إلى البنك السعودي للتسليف والادخار ثم جاء مجلس الوزراء عام ٢٠١٦ بتحويل اسم البنك إلى بنك التنمية الاجتماعية.
المهام التي يمارسها بنك التنمية الاجتماعي السعودي
يقدم بنك التنمية الاجتماعي العديد من الخدمات والمهام ومن تلك الخدمات:
- يقوم بنك التنمية الاجتماعي تقديم القروض وميزتها أنها دون فوائد لأصحاب المنشآت والمشروعات الصغيرة وللعاملين بالحرف والمهن البسيطة لجميع المواطنين وذلك بغرض تشجيعهم على أداء مهنتهم الخاصة بأنفسهم.
- وأيضا يقدم قروض دون فوائد للجمعيات والمؤسسات الخيرية.
- يقوم البنك التنمية الاجتماعي القروض الاجتماعية والتي تكون أيضا دون فوائد للذين دخلهم محدود من السكان في المملكة العربية السعودية حتى يتغلبوا علي صعوبات الحياة المادية التي تواجههم.
- يقدم البنك قروض دون فوائد المشاريع الصغيرة والمنشآت حتى يمكنهم من رفع مساهمتها وتوفير فرص العمل.
- يقدم البنك خدمات فنية وخدمات إدارية لمساعدة المنشآت حتى تتمكن من رفع كفاءتها.
- والبنك يعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمنشآت بشكل كبير وذلك يعزز من يبرز دوره الهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
البرامج الغير مالية للبنك
من المهام الأكثر أهمية لبنك التنمية الاجتماعي هو أن يقوم بتأدية دور المنسق المكمل الخاص بقطاعات المنشآت الحديثة والناشئة ولذلك أسس البنك المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة، ويعمل ذلك على مساندة أصحاب الأعمال وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات ويوجد بهذا المركز 6 خدمات وبرامج وهي:
- برنامج التدريب والتأهيل.
- برنامج الادخار.
- برنامج الإرشاد.
- برنامج عيادات الأعمال
- برنامج نشر ثقافة العمل الحر.
- برنامج التكامل مع الكيانات الكبرى.
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