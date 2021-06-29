“عاجل” حساب المواطن على موقع تويتر صدور نتائج الأهلية الدورة 44 شهر يوليو عبر ca.gov.sa

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بشهر يوليو 2021، ودعت المتقدمين والمستفيدين من البرنامج الدخول عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت”، والإطلاع على النتائج ومعرفة حالة الطلب الخاص بهم وموقفه من الدفعة القادمة دفعة شهر يوليو القادم، ومن المعروف أن البرنامج يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتعارض مع عطلة رسمية، يتم تقديمه يوم والبرنامج يقدم الدعم المالي للفئات الأقل دخلاً في المملكة، لمساعدتهم على تحمل أعباء عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تجريه الحكومة السعودية، أضافه ألي تبعات فيروس كورونا الذي أثر على دخل الكثير من الفئات في المجتمع السعودي، وفيما يلي رابط البرنامج للاطلاع على أسماء المستفيدين.

برنامج حساب المواطن وشهادة الأيزو

حصل البرنامج مؤخراً على شهادة مطابقة الجودة ” الأيزو”، أعلن المتحدث الرسمي باسم البرنامج / سلطان القحطاني، عن حصول البرنامج على شهادة الأيزو “iso 27001″، المعروف أن هذه الشهادة تعطى لمن يطبق أعلى معايير الجودة الدولية في إدارة حماية المعلومات.

الاستعلام عن نتائج ألأهلية برنامج حساب المواطن

الدخول على رابط ca.gov.sa. تسجيل الدخول وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة. الدخول إلي الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. الدخول إلي أيقونة نتائج الأهلية. الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر كافة التفاصيل.

شروط الأهلية للحصول على دعم البرنامج

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم بصفة كاملة داخل المملكة. المواطن المستفيد من البرنامج من الفئات محدودة الدخل وأصحاب الدخول المنخفضة. يجب أن يكون عمر المتقدم للدعم لا يقل سنه عن 35 عام ودخله أقل من 3000 ريال في الشهر. يجب أن لا يكون يحصل على أي دعم من جهة حكومية أو يقيم في أحدى دور الرعاية أو السجون السعودية.

خطوات تحديث البيانات لمستحقي الدعم حال حذف التابع من التأمينات