شروط القبول في الكلية التقنية 1443 وطريقة التسجيل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الكلية التقنية من أبرز الكليات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، والتي تقوم بشكل سنوي باستقبال طلبات التقديم المسجلة من الطلاب، للالتحاق بمختلف البرامج التعليمية التي تقوم الكلية بتنظيمها، وتحرص المؤسسة من خلال البرامج على تخريج طلاب مؤهلين بدرجة عالية لتلبية متطلبات سوق العمل السعودي في المجالات التي يحتاجها السوق، قادرين على المنافسة على المستوى العالمي، كل هذا من خلال البرامج التدريبية والعلمية المميزة التي يتم توفيرها للطلاب.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تقوم المؤسسة العامة بالإشراف على الكليات التقنية التي تم إطلاقها بمختلف المدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلال الكلية التقنية، طرح العديد من البرامج التدريبية التي تساعد الطلاب الملتحقين على الحصول على درجة الدبلوم والبكالوريوس العلمية، ويتم تحديد هذا بناء على اختيار الطلاب، ومن أبرز البرامج التي يتم تنظيمها:

تقنية الحاسب الآلي.

تخصصات الدعم الفني والشبكات والبرمجيات.

الإدارة والمحاسبة.

الإدارة المكتبية.

صيانة الآلات

تبريد وتكييف.

ميكانيكا السيارات.

شروط القبول في الكلية التقنية

تقوم الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية، بقبول طلبات التسجيل المقدمة من الطلاب بناء على توافر عدد من الشروط التي يجب مراعاة تواجدها لدى جميع المتقدمين للتسجيل، حيث كشفت لجنة القبول والتسجيل، أن نتائج القبول يتم تحديدها بناء على توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية. يستثنى من الشرط السابق أبناء المواطنة السعودية. يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. الحد الأقصى لعمر المتقدم المسموح له بالتسجيل هو 30 سنة. لا يسمح بتقديم الحاصلين على شهادة الثانوية قبل فترة 5 سنوات من تاريخ التسجيل بالكلية. لا يسمح بقبول طلبات المتقدمين من خريجي الجامعات الأخرى. لا يسمح بقبول طلبات الملتحقين بالبرامج التي تنظمها الجامعة. لا يسمح بقبول الطلبات المقدمة ممن سبق لهم وقاموا بدراسة نفس التخصص المتقدمين للتسجيل فيه. يجب أن يحصل المتقدم على موافقة خطية من جهة العمل بالدراسة، في حالة كان موظف بأحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

خطوات التقديم في الكلية التقنية 1443

التقديم في الكلية التقنية والدراسة خلا العام المقبل، متاح بصورة إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للقبول التابعة للكلية، ويمكن التقديم بكل سهولة للراغبين ممن تتوفر لديهم شروط القبول باتباع الخطوات التالية: