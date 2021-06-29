نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام مخالفات المرور برقم الهوية ورقم اللوحة عبر أبشر وبدون الدخول لأبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام مخالفات المرور برقم الهوية عبر بوابة أبشر المرور السعودية، يمكن للمقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية استفسار عن المخالفات المرورية عن طريق الإنترنت، حيث تتيح وزاره الداخلية السعودية من خلال بوابة أبشر الجوازات السعودية استعلام مخالفات المرور عبر شبكة الإنترنت دون حاجة للذهاب إلى مصلحة المرور، حيث يتابع المواطن أو المقيم بالمملكة المخالفات المرورية التي عليه من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة برقم الهوية أو رقم الإقامة .

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة وحجز موعد مسبق إلكترونيا بالمرور من اهم الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، حيث أصبح من الممكن دفع رسوم المخالفات المرورية الإلكترونية بطريقه سهله وبسيطه، وأعلنت إدارة المرور عبر تويتر عن إمكانية حجز موعد مسبق عبر أبشر لمقابلة المراجعين ضمن الإجراءات الاحترازية لسلامة المواطنين، كما تتيح المملكة العربية السعودية خطة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 التي من خلالها يتم اتباع المنظومة الإلكترونية في جميع وزارات الحكومة السعودية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى طريقه الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية والرقم المجاني الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الهاتف وخطوات حجز موعد في المرور، فتابعونا.

رابط استعلام مخالفات المرور برقم الهوية

رابط استعلام مخالفات المرور برقم الهوية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية التسجيل في منصة أبشر، حيث يتيح أبشر المرور لكل مواطن أو مقيم في المملكة التمتع بإنهاء المعاملات الرسمية مع مصلحة المرور والخدمة المدنية والجوازات من خلال شبكة الإنترنت دون الذهاب إلى المنشأة الحكومية، حيث يمكن المتعلم معرفه المخالفات المرورية برقم اللوحة أو رقم الهوية للتعرف على كافة التفاصيل والبيانات عن المخالفات المرورية الواقعة عليه برقم الهوية.

وبعد الاستعلام عن المخالفات يمكنكم تقديم الاعتراض على المخالفات المروية، ولكن تقديم شكوى الاعتراض لابد أن تنطبق عليها شروط تقديم الاعتراض على المخافات المرورية كما حددتها وزارة الداخلية السعودية، كما يمكن من خلال رابط الدخول على أبشر الجوازات السعودية تجديد الإقامة ودفع رسوم الإقامة والاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر التسجيل في بوابة موقع وزاره الداخلية السعودية الرسمي عبر أبشر الجوازات السعودية 1440 من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع ابشر الجوازات السعودية . الانتقال إلى التبويب الخاص الاستعلامات الإلكترونية. اختيار الأيقونة الخاصة بـ”استعلام المخالفات المرورية”. كتابه رقم اللوحة أو رقم الهوية. كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة. اضغط على كلمة استعلام المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تقدم بوابة أبشر الإلكترونية طريقة أخرى غير الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية، فيمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر تسجيل دخول بوابة أبشر من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول على الحساب الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على “خدماتي” من القائمة الرئيسية الموجودة. اختيار “المرور”. الضغط على خيار “الاستعلام عن مخالفات المرور”. قم بإدخال رقم اللوحة للمركبة أو السيارة الخاصة بك. استكمال إدخال كافة البيانات المطلوبة منك من قبل البوابة. يعرض النظام كافة البيانات والمعلومات والمخالفات الخاصة بالمركبة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر

يتساءل البعض عن كيفية الاستعلام عن المخالفات الجديدة غير المدفوعة للزائرين بدون الدخول لأبشر، فقد يواجه البعض مشكلة أثناء التسجيل في أبشر، لذلك وفرت إدارة المرور طرق استعلام عن مخالفات المرورية في السعودية بدون أبشر من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية سعودي وتتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى إلى موقع سعودي الإلكتروني. اضغط على خيار “أفراد”. تظهر خانة البحث أمامك على الشاشة، اكتب فيها “المخالفات المروية”. تظهر على الفور خدمة “الاستعلام عن المخالفات المرورية، قم بالضغط عليها. انقر على أيقونة “ابدأ الخدمة”. ينتقل بك إلى صفحة خاصة بوزارة الداخلية بوابة الخدمة. إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. إدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية.كتابة الرمز المري للتحقق ن الاستخدام البشري للموقع. اضغط على كلمة “عرض”

تظهر أمامك على الشاشة كافة المخالفات المرورية الجديدة المطلوب سدادها، ولكن توجد طريقة أخري لإجراء الاستعلام عن مخالفات المرور بدون أبشر وبالسجل المدني، نقدم لكم طريقتها في الفقرة التالية.

رقم المرور للاستعلام عن المخالفات

كما يمكنكم معرفة المخالفات المرورية عن طريق الاتصال هاتفيًا بالرقم المجاني للمخالفات المرورية، حيث يتم استعلام مخالفات المرور من خلال الاتصال على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية وإدخال رقم الهوية الوطنية، ثم الضغط على خيار تفاصيل المخالفات، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر وبرقم السجل المدني بالتفصيل:

الإنصال على رقم المرور 989. يجب عليك أن تقوم باتباع التعليمات الصوتية المطلوبة لإتمام الخدمة. اضغط على رقم 1 لاستكمال المكالمة باللغة العربية. انقر على رقم 1 لاختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور. إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم، ثم إدخال علامة الشباك # بعدها.

قائمة المخالفات المرورية في السعودية

مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء.

مخالفة استخدام لوحة غير نظامية للمركبة.

مخالفة القيادة دون وعي تحت تأثير أي مخدر أو مسكر ما.

مخالفة الوقوف على السكك الحديدية.

مخالفة التسبب في حوادث.

مخالفة عدم مساعدة مصابي الحوادث.

وباتباع الخطوات البسيطة يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية الوطنية، ومنها يمكن دفع الرسوم غرامة المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر المرور بعد التسجيل في موقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

يعاني موقع أبشر الإلكتروني وجود مشكلة فنية في تقديم خدمة استعلام المخالفات المروية، حيث أعلنت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أنه يوجد خلل من الناحية الفنية لديها في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، ولكن ذكرت أيضًا أنها تعمل على حل هذا الخلل في الوقت الحالي لاسترجاع الخدمة في أقرب وقت.

تحديث الآن

أعلنت أبشر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية عن عودة تقديم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا بعد حدوث تعطل بها نتيجة لوجود خلل تقني، حيث تم إصلاح هذا العطل الفني، ويمكن للجميع تسجيل دخول أبشر الاستعلامات الإلكترونية والاستعلام عن وجود مخالفات مرورية من عدمه وتقديم الاعتراض على المخالفة.

استئناف رصد المخلفات آلياً

أعلنت إدارة المرور السعودية بعودة العمل بالرصد الآلي للمخالفات المرورية بالمملكة، حيث يستأنف رصد المخالفات آلياً بداية من يوم 1 ذي الحجة 1441، وعليه فقد دعت أصحاب المركبات بضرورة الالتزام بقوانين المرور وعدم ارتكاب مخالفة مرورية حتى لا يعاقب عليها، كما نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة التزام السائقين بالتوقف عن الإشارة الضوئية الملائمة للمسار الذي سوف يتجه إليه.

طريقة حجز موعد مسبق عبر أبشر

كشفت الإدارة العامة للمرور عبر تويتر أنه تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين سوف يتم استقبال المراجعين في إدارات المرور بكافة مناطق المملكة بعد حجز موعد مسبق إلكترونيًا قبل الحضور الفعلي في المرور، ونقدم لكم في السطور التالية كيفية حجز موعد في المرور، فتابعونا:

أولًا: الدخول على الحساب الشخصي عبر منصة أبشر الإلكترونية.

ثانيًا: اختيار المواعيد.

ثالثًا: اختيار “المرور”.

رابعًا: اضغط على “حجز موعد جديد”.

خامسًا: الضغط على الخدمة المطلوبة.

سادسًا: اختيار الفرع المناسب.

سابعًا: اختيار الموعد.

ثامنًا: التأكيد على الموعد، وستظهر لك تذكرة الموعد.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المحتوى بعد عرض رقم المخالفات المرورية وكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية وطريقة استعلام المخالفات المرورية الجديدة برقم اللوحة واستعراض رابط بوابة أبشر الإلكترونية، كما قمنا بعرض خطوات حجز موعد مسبق في المرور من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.