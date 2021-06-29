نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط كود البناء السعودي أهم الشروط وموعد تطبيق كود المباني بالمملكة اقترب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط كود البناء السعودي الذي يعد خطوة من الخطوات الرائدة التي تسلكها المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الأمن والسلامة للمنشآت ،والمباني التي تقام على الأراضي السعودية بما يتفق مع طبيعة مناخها وتضاريسها ،ذلك بوضع اشتراطات ومتطلبات تحقق الهدف المنشود للارتقاء ،وتحقيق طفرة غير مسبوقة بين دول الخليج العربي في مرحلة تحقيق أهداف رؤية 2030 ذلك من أجل توفير سبل الراحة للمواطن لينعم بمسكن مريح ومباني متينة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم من المخاطر ،وإعداد بيئة صحية تشمل كل المتطلبات اللازمة لحياة كريمة من مساكن، ومباني جيدة التهوية بالإضافة إلى توفير المياه والإضاءة ووضع أنظمة حديثة للحماية والوقاية من الحريق.

تعريف كود البناء السعودي

يسأل البعض عن معنى أو ماهو كود البناء السعودي؟ كود البناء هو عبارة عن مجموعة من المتطلبات ،والشروط ولوائح وأنظمة تنفيذية ومراقبة مستمرة تتعلق بالتشييد والمباني .

الهدف من تطبيق الكود السعودي

بهدف الكود السعودي للمباني ضمان الصحة العامة وسلامة المواطنين للوصول إلى أعلى جودة لثبات وقوة تحمل المباني والمنشآت. حماية المواطنين من التعرض للخطر مثل مخاطر الزلازل واندلاع الحرائق. تسهيل سرعة الوصول. توفير مساكن صحية نظيفة جيدة التهوية مضاءه مع توفير المياه والغاز.

شروط كود البناء السعودي

كود البناء السعودي يحتوي على مجموعة من الشروط لابد من توافرها في حال إقامة وتشييد مباني داخل المملكة :

الشروط المعمارية

التي تختص بالأعمال المعمارية ونظم النشيد ونوع الاستخدام مثل:الشروط التفصيلية للمباني من حيث المساحة والارتفاعات ثم التشطيب الداخلي والبيئة الخارجية من جدران وإنشاءات الأسطح ،الإجراءات الوقائية أثناء العمل وضع تصميمات ضد القوارض الجبس والأسمنت والزجاج والبلاستيك ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل نقلهم داخل المباني وأيضاً وضع العلامات الإرشادية وتغطية الفناء علاوة على متطلبات سهولة الوصول الإضافية.

2-الشروط الإنشائية التي تخص الأحمال، ومدخلات التصميم للمباني ،وقوه التحمل بما يتفق مع الشروط الخاصة بمواد البناء

3-شروط إدارية.

4-متطلبات كهربائية.

5- شروط ترشيد الطاقة والمياه.

6-الشروط الصحية.

7-شروط الحماية من الحريق.

الجهات المسئولة عن التفتيش على تنفيذ أعمال كود البناء

يوجد عدة جهات مسئولة عن التفتيش على أعمال كود البناء السعودي :

المديرية العامة للدفاع المدني. وزارة الطاقة. وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

موعد بدأ تطبيق كود البناء السعودي

أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تطبيق كود البناء سوف يطبق في أوائل شهر يوليو 2021 وسوف يتم محاسبة المخالفين لشروط المباني التي تزيد عن 3 طوابق وأنهم سوف يتحملون تكاليف إضافية وأكد أن الكود يعمل على ضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات وسوف يتم إصدار الرخص الإنشائية للمباني السكنية من خلال منصة بلدي البوابة الإلكترونية من خلال تعاقد المستفيدين مع المكاتب الهندسية حيث يتم عمل التصميمات والرسومات بما يتفق مع شروط الكود السعودي.