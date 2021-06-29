نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 2021 أفضل الخدمات المصرفية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 2021، هو أحد أفضل الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي لجميع عملائه بالمملكة، حيث يعتبر الراجحي من أهم المؤسسات المصرفية التي تقدم تسهيلات الحصول على قروض في المملكة العربية السعودية.

تمويل الراجحي الجديد 2021

في هذا المقال بواسطة موقع “ثقفني” سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الكاملة للحصول على قرض الراجحي 2021 للمقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يلعب مصرف الراجحي 2021 دورًا مهمًا في مساعدة المواطنين من خلال ما يقدمه من خدمات تمويلية و قروض بقيمة تصل إلي 2 مليون ريال سعودي بأقساط بسيطة.

قرض بنك الراجحي 1443

إن قروض بنك الراجحي 1443 متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تتيح لنا تحقيق حلم الحصول على تمويل شخصي قد يساعد على تحقيق حلم والقيام بأشياء لا تسمح له ميزانيته الشهرية بالقيام بها، لذلك عليك التعامل مع بنك موثوق به مثل مصرف الراجحي.

مميزات تمويل الراجحي الجديد 2021

من أهم المميزات البنكية لمصرف الراجحي 2021 وما يقدمه من خدمات لكافة عملاء البنك بالمملكة العربية السعودية، ومرونة شراء عقار أو أرض بواسطة قرض الراجحي الجديد 1443 مثل القرض العقاري أو التمويل الشخصي يتيح البنك أيضا:

التمويل العقاري بالمرابحة.

قرض الراجحي الجديد 2021 بدون فوائد.

تناسب مع الشريعة الإسلامية لخدمة العملاء.

يقدم الراجحي دعم مالي كبير يصل إلى 500000 ريال سعودي، وحد أدنى مبلغ 50000 ريال.

يمكن للعملاء داخل مصرف الراجحي فتح أكثر من حساب في البنك.

يمكنك الحصول على بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً من تمويل وطني.

الأوراق المطلوبة لطلب قرض مصرف الراجحي

بيان بمفردات الراتب.

شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة.

بطاقة الهوية الوطنية سارية.

شروط الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

لكي يمكنك الحصول على تمويل الراجحي الجديد 2021 ، لابد أولاً من توافر بعض الشروط التي يضعها مصرف الراجحي 1443، لكن أولا إليكم رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي وتابع قراءة باقي الشروط و هي كالتالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يصل إلى 60 عام.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال في القطاع العام، و لا عن 7400 في القطاع الخاص.

ألا تقل مدة العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص، ولا عن 3 أشهر للقطاع العام.

عند تقديم طلب للحصول على تمويل من أجل شراء أرض، يشترط ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع،

لابد من فتح حساب و تحويل الراتب إلى الحساب و ملء نموذج الطلب.

في حالة من أجل شراء شقة، تكون مدة التعاقد على العقارات 20 عاماً.

في حالة شراء فيلا بهدف السكن يتم صرف 82 ضعف الراتب، بحيث لا يزيد عن نصف مليون ريال سعودي.

حيث يمكنك الحصول علي تمويل الراجحي الجديد 2021 وتحقيق شروط الحصول على قرض بأقساط مريحة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا وبهامش لا يُذكر لحل الأزمات المالية وتنفيذ مشاريعك الخاصة وشراء العقارات وغيرها. مسائل الحياة المختلفة.