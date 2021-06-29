شرط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

دعم ريف للمزارعين في الآونة الأخيرة بعد إعلان وزارة الزراعة والتنمية بالمملكة السعودية بدء برنامج لدعم أسر المزارعين من مواطني المملكة، وذلك للعمل على تشجيع من يعملون بمهنة الزراعة على العمل بجد لتوسيع رقعة الزراعة وتحقيق أكبر إنتاجية من المحاصيل الزراعية بالمملكة لذلك زاد الطلب على الحصول على الدعم المقدم من الوزارة عبر الإنترنت.

مستحقين دعم ريف للمزارعين

الشروط الواجب توافرها في طالب دعم المزارعين، وهي كالتالي:

من الممكن أن يحصل جميع مواطني المملكة السعودية على الدعم ولكن مع توافر الشروط المحددة من قبل وزارة الزراعة السعودية.

يجب أن يقدم طالب دعم المزارعين الأوراق الرسمية التي تثبت أنه يحمل الجنسية السعودية وأنه يعمل بحرفة الزراعة سواء من الرجال أو النساء.

يجب أن يكون المتقدم يقيم داخل المملكة السعودية.

لابد أن لا يتجاوز مرتب طالب الدعم مبلغ 6000 ريال سعودي.

يجب أن يتجاوز عمر المتقدم للدعم سن 21 عام.

يجب على من يتواجد فيه كل الشروط تلك أن يتقدم للدعم.

وحين تتوافر كل هذه الشروط في المتقدم سوف يحصل على الدعم بكل سهولة.

كيفية التسجيل في دعم المزارعين

للتسجيل في الخدمة المقدمة من وزارة الزراعة لدعم المزارعين، ويجب تطبيق الخطوات هذه وهي:

قم بالولوج على الموقع الإلكتروني reef.gov.sa الخاص بدعم المزارعين.

يجب القيام باختيار دعم ريف من جميع الخيارات المقدمة على الموقع.

القيام بالنقر على خيار إنشاء حساب جديد.

القيام بإدخال جميع المعلومات الشخصية التي يريده الموقع الإلكتروني.

يجب وضع رقم الموبايل في الأيقونة المطلوبة الخاصة بالموقع.

بعد إدخال رقم الموبايل سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة على الهاتف بها كود خاص بطالب الدعم ويجب إدخالها في خانتها المخصصة.

القيام بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعد تطبيق المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع وفي أماكنها المخصصة، سيكون الطالب قد سجل في دعم المزارعين وسوف يقوم العاملين على الموقع بالرد بالرفض أو يتم القبول وصرف الدعم له.