نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كود البناء السعودي عبر موقع SBC وتكلفة الكود السعودي للمباني السكنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في كود البناء السعودي من أكثر الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، وهذا النظام مقدم من قبل الحكومة السعودية لتطبيق الإجراءات اللازمة على كل من يقوم بالبناء على أرض مخالفة وذلك يتم تحديده حسب القانون السعودي، ويساعد هذا النظام الحكومة السعودية على معرفة الأراضي السعودية الصالحة للبناء عليها، سوف نتطرق بالتفصيل خلال السطور التالية عن طريقة التسجيل الصحيحة.

التسجيل في كود البناء السعودي

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن أفضل طريقة للتسجيل في نظام كود البناء السعودي الذي يعد بمثابة الخطى الصحيحة التي تمضي عليها المملكة العربية السعودية في عملية الأراضي الصالحة للبناء، وهذه هي أسهل طريقة للتسجيل في هذا النظام وهي عبر موقع إلكتروني مقدم من قبل الوزارة وهذه هي خطوات التسجيل:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمنصة الرسمية لكود البناء السعودي.

ثانيا: قم بالدخول على خانة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بهذا الأمر.

ثالثا: قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب أما إذا كنت لا تمتلك حساب سابق فقم بإنشاء حساب جديد

بإدخال الإسم الخاص بك ورقم الجوال وتحديد الجنسية والبلد الأم وجهة العمل المقيد بها.

بإدخال الإسم الخاص بك ورقم الجوال وتحديد الجنسية والبلد الأم وجهة العمل المقيد بها. رابعا: وبعد ذلك قم بتأكيد تسجيل الدخول مرة أخرى ومن ثم القيام بكتابة العنوان بالتفصيل.

خامسا: ثم قم بالضغط على صحة المعلومات المسجلة، ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام، وبعد ذلك

كتابة رمز التحقق، وفي الأخير قم بالتسجيل.

تكلفة كود البناء السعودي

أعلن المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية أنه من المتوقع أن تكون تكلفة تأمين المباني 1.5 في المائة من تكلفة إنشاء المبنى، ومن جانب آخر أعلن الحساب الرسمي لبرنامج saudi building code عبر موقع تويتر أن التكلفة ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بأسعار خدمات المكاتب الهندسية أو مواد البناء.

saudi building code

وأيضا يساعد على تنظيم وتحديد الشكل القانوني للمباني، وهذا النظام مقدم من أجل الحفاظ على حياة المواطن السعودي خشية سقوط أحد المباني المخالفة عليه، وذلك لأنها قد تكون مشيدة على أرض ليست صلبة بالقدر الكافي، وهذا النظام جاء ضمن خطة تطوير رؤية المملكة 2030 ، وقد وضحنا لكم في هذا المقال أهم خطوات التسجيل في كود البناء السعودي بطريقة صحيحة.