نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز 1443.. الشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، المواعيد الخاصة بالقبول الإلكتروني للطلاب الحاصلين عل الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي الدبلومات والبكالوريوس، باعتبارها الجهة المسئوولة عن تنظيم الإعلان عن مواعيد وضوابط القبول للطلاب المستجدين والراغبين في التحول من جامعة إلي جامعة أخري وكذلك الباحثين عن التقديم لبرامج الماجستير والدكتوراه، ووضعت العمادة عدد من الشروط المطلوبة للقبول في الجامعة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي جامعة الملك عبدالعزيز، وموعد التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز بالإضافة إلي شروط القبول في الجامعة والأوراق المطلوبة للتسجيل وغيرها من المعلومات المتعلقة.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعتبر جامعة الملك عبدالعزيز من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست كجامعة أهلية في عام 1387 هجريا وكانت هي اول جامعة في جدة وساهم في تأسيسها التجارة وأصحاب الأموال في المملكة وبدأت الدراسة فيها عام 1388 في كلية الاقتصاد والإدراة ثم توسعت الجامعة بإنشاء كلية الآداب والعلومات الإنسانية.

وتحولت جامعة الملك عبدالعزيز إلي جامعة حكومية بقرار من مجلس الوزارة السعودية بضم الجامعة إلي الجامعات الحكومية وضمت إليها كليتي الشريعة والدراسات العليا والتربية إليها، وكانت الجامعةبدأت بنظام تعليم الانتظام ومنها تم إدخال نظام الانتساب عليها وتوسعت في الكليات حتي وصل عدد الكليات بها إلي 24 كلية .

موعد التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز 1443

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز من خلال البوابة الإلكترونية للقبول فتح باب التسجيل والالتحاق للطلاب من خريجي الثانوية للعام الجديد لمرحلتي البكالوريوس والدبلومات بداء من 17 من شهر ذو القعدة الجاري لتستمر حتي يوم الأحد 15 من شهر ذو الحجة المقبل.

وحددت الجامعة مواعيد تأكيد طلبات القبول خلال الفترة من الثامن من شهر ذو الحجة المقبل حتي 15 من الشهر نفسه علي أن تعلن النتائج النهائية للقبول يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ذو الحجة المقبل.

وبالنسبة لبرامج الدبلومات الانتظام والتعليم عن بعد يتم فتح باب التسجيل في الأحد 29 من شهر ذو القعد وينتهي يوم السبت السادس من محرم 1443 هجريا الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل علي أن تعلن نتائج القبوم يوم الأحد السابع من شهر المحرم 1443 هجريا الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس.

شروط القبول في جامعة الملك عبدالعزيز

وضعت عمادة التسجيل والقبول في جامعة الملك عبدالعزيز العديد من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم والالتحاق بالجامعة في أي مسار من المسارات التي تقدمها الجامعة حتي لا يتعرض الطلب إلي الاستبعاد الفوري وجاءت الشروط علي النحو التالي:

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو من أم لأب سعودي وأن يكون حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الخارج. في حالة إذا كان المتقدم عاملا في جهة حكومية أو خاصة عليه تقديم موافقة من جهة العمل علي الدراسة بالجامعة. يشترط على طلاب المسار الإداري والإنساني تأدية اختبار القدرات العامة وعلي طلاب المسار العلمي اجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي. ألا يكون قد فصل الطالب من أحد الكليات أو الجامعات فصل أكاديمي ولا يكون قد مضي علي تاريخ شهادة الثانوية علي ثلاث سنوات. يشترط أن تكون شهادة الاختبارات التحصيلي أو القدرات سارية وفقا للمركز الوطني للقياس علي أن يعفي الطالب الكفيف من شرط اختبارات القياس والتحصيلي. يشترط أن تكون البيانات المدخلة مطابقة لأصول المستندات الواردة ولا يتم قبول الطالب في حالة سحب ملفه من أي جامعة أو جهة تعليمية أخري ألا في حالة مر علي انسحاب من الجهة أكثر من 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز 1443

يجب علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك عبدالعزيز إرفاق عدد من المستندات والأوراق المطلوبة والتي جاءت علي النحو التالي:

أصول الشهادات التالية: “شهادة الثانوية العامة، بطاقة الهوية الوطنية”.

صورة شخصية حديثة ملونة بخليفة بيضاء والطالبات تكون الصورة بالحجاب.

إرفاق موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم موظفًا وفي حالة الانسحاب من جامعة أو جهة تعليمية يقدم إرفاق إفادة توضح السبب.

لذوي الاحتياجات الخاصة عليهم إرفاق إفادة من مركز الاحتجاجات وتكون محددة نوع الإعاقة للطالب.

علي طلاب السعوديين أو من أم سعودية أو من أم لابن سعودي إرفاق شهادة الميلاد وأصل هوية الابن وأصل هوية الأم.