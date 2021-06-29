بنك التنمية الاجتماعية يُعلن عن دعم نفاذ النقل الموجه يصل لـ 2400 ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن دعم نفاذ النقل الموجه لتمويل السيارات والحصول على دعم مالي بقيمة 2400 ريال. حيث أوضح البنك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير لعملاء نفاذ لتمويل السيارات فيمكن الاستفادة من الدعم عبر صندوق التنمية الاجتماعية هدف .

دعم نفاذ النقل الموجه يصل لـ 2400 ريال

الفئة المستهدفة لتمويل نفاذ النقل الموجه هو الموظفين براتب 14 ألف ريال فيما أقل. والعاطلون عن العمل وغير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

برنامج نفاذ

نفاذ هو عبارة عن منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة للتوظيف أو ممن يرغبون في زيادة الدخل ولديهم مهارة أو حرفة مما يتيح لهم الاستفادة من التمويل الميسر لممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي وتكون أهداف المنتج التمويلي على النحو الآتي:

العمل على خفض نسبة البطالة في المملكة.

الحد من الائتمان غير الرسمي بالمملكة.

تحقيق دخل أساسي وإضافي للمواطنين من ذوات الدخول المنخفضة.

العمل على رفع جودة حياة المواطن السعودي.

فرصة كبيرة لتحسين فئة الشمول المالي الأفراد.

يهدف البرنامج لتعزيز ونشر ثقافة العمل الحر وتحقيق خطط ومستهدفات العمل المرن بالمملكة.

مسارات تمويل مهن العمل الحر

المهن المتخصصة وهو التمويل النقدي لتمكين المواطنين ممن لديهم مهارات أو معرفة متخصصة لممارسة العمل الحر مثل مهن التصميم والترجمة والإبداع والمحتوى الرقمي وتقنية المعلومات والاتصال والتقنية والبرمجة وتطوير البرمجيات وإنتاج المحتوى الرقمي والتقني وغيرها ممن يشملهم البرنامج ولابد من استخراج وثيقة العمل الحر.

مسار الحرف اليدوية سوف يدعمه البرنامج قريبًا

مسار التنمية الريفية.

مسار المهن العقارية سوف يدعمه البرنامج قريبًا.

مسار مهن الأسر المنتجة.

شروط التقديم على تمويل نفاذ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العمر من 18 حتى 55 عام.

ألا يكون مدين لبنك التنمية الاجتماعية بتمويل أخر.

استخراج وثيقة العمل الحر.

عدم تجاوز مبلغ التعثر المالي 30 ألف ريال.

مدة التمويل خمسة أعوام.

لابد من وجود ضمانات مضمونة .

الالتزام بشروط البنك وسداد الأقساط.

التأمين على المركبة .

خطوات التقديم على تمويل نفاذ