نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إعفاء بنك التسليف ١٤٤٣ خطوات التقديم والاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب إعفاء بنك التسليف ١٤٤٣ ه‍ يريد بعض المواطنين السعوديين المستفيدين من قرض بنك التسليف بتقديم طلب إعفاء من قرض بنك التسليف وذلك بعد أن تم الإعلان من قبل بنك التنمية الإجتماعية القيام بإعفاء المواطنين الذين تعثروا في سداد أقساط القروض وذلك يتم من خلال تقديم طلب الإعفاء وذلك قد جاء بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يتم تأجيل الأقساط المتعثرة لمدة تصل إلى ستة أشهر أو الإعفاء تماما ؛ حتى يتم تسهيل الأحوال المعيشية على المواطنين خصوصًا في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع بعد انتشار الوباء.

طلب إعفاء بنك التسليف ١٤٤٣ ه‍

يقوم بَنك التسْليف بإتاحة خدمة تقديم طَلَب إعْفاء من أقساط القروض من بَنك التسْليف وهي خدمة يمكن من خلالها المواطن الذي تعسر في سداد أقساط القروض أو في حالة وفاة المقترض أو تعثر الورثة في تسديد الأقساط وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـ رابط بنك التسليف السعودي.

يقوم المواطن الذي يريد تقديم طلب الإعفاء أن يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

ثم إختيار (نموذج إعفاء بنك التسليف).

ثم يقوم بتدوين كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وإدخالها.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر “الإرسال” من أجل إرسال الطلب.

كيفية الإستعلام عن إعفاء بنك التسليف ١٤٤٢

خدمة الإستعلام عن إعفاء بنك التسليف لأي قرض سواء قرض العاطلين عن العمل أو أي قرض آخر هي خدمة إلكترونية قامت بتقديمها وزارة المالية في المملكة لعملاء البنك ؛ حتى يتمكن العميل من إمكانية الإستعلام عن طلب الذي تم تقديمه للإعفاء من أقساط القروض لبنك التسليف وحتى يتمكن العميل من الإستعلام عن إعفاء بنك التسليف يجب عليه إتباع الخطوات الآتية:-

يجب الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية السعودية.

ثم يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك اختيار خدمة “الإستعلام عن إعفاء القروض”.

ثم يقوم العميل بالموافقة على كافة الشروط الخاصة بخدمة الإستعلام.

ويتم الضغط بعد ذلك على زر”الدخول إلى الخدمة”.

ثم يقوم بالدخول على الصفحة المخصصة لإدخال البيانات المطلوبة للإستعلام عن إعفاء بنك التسليف.

ثم إدخال البيانات الخاصة به وهي (الإسم كاملًا، رقم الهوية الوطنية أو بطاقة الثبوتية، تاريخ ميلاد المستخدم).

والضغط على زر “بحث”.

سوف تظهر هنا في الصفحة التالية كافة البيانات الخاصة بالإعفاء وهي كالآتي (نوع الإعفاء ، رقم الطلب للإعفاء ، تاريخ تقديم الطلب، نسبة الإعفاء، مبلغ الإعفاء ، حالة الطلب سواء كان مطلوب أو مرفوض ، أسباب الرفض في حالة رفض الطلب المتقدم).

وأخيراً وبعد القيام بجميع الخطوات السابقة يتم الإستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف.

المستندات المطلوبة لتقديم إعفاء بنك التسليف

يجب على المواطن السعودي الذي يريد تقديم الطلب الخاص بإعفاء بنك التنمية الاجتماعية أن يقوم بتقديم كل المستندات الآتية:-

بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية.

كارت العائلة الخاصة بالمواطن الذي يريد تقديم الإعفاء.

نموذج الطلب الذي تم تعبئته.

وتقديم مستند يتم فيه توضيح الظروف المعيشية للمواطن الذي يريد تقديم الإعفاء.

يتم تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمواطن الذي يريد تقديم الإعفاء.

ثم يتم التوقيع برقم الهوية الوطنية على المستندات المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم أهم المعلومات عن طلب إعفاء بنك التسليف ١٤٤٢ه‍ وقمنا أيضاً بتوضيح الخطوات اللازمة للإستعلام عن إعفَاء بَنك التَسليف وقمنا أيضاً بتوضيح الخطوات التي يجب من خلالها يتم الإستعلام عن طَلب الإعْفاء.